Starlink вновь включил Польшу в европейскую зону роуминга

SpaceX пообещала включить Польшу во внутриевропейскую зону роуминга Starlink Roam. Об этом сообщает PAP.

По состоянию на вечер 13 августа справочный центр Starlink уже относил Польшу к европейским странам. Все они объединены в единый регион для тарифного плана Roam. С сайта также исчезло предыдущее предупреждение, в котором говорилось, что Польша не входит в европейский регион. Зарегистрированные там аккаунты предназначались исключительно для использования в пределах страны.

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Эти изменения в тот же вечер прокомментировал вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

«SpaceX ответила на мою просьбу и не будет относиться к польским клиентам хуже, чем к клиентам в других европейских странах», — написал он. По словам министра, полученные заверения однозначны. Польша будет включена во внутриевропейскую зону роуминга Starlink Roam, а новые ограничения на польских клиентов не будут распространяться.

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Гавковский ожидает, что заявление SpaceX будет быстро реализовано, а компания сообщит об этом своим клиентам. Он подчеркнул, что поляки, пользующиеся Starlink, должны иметь равные условия с остальными европейцами. Сам результат министр приписал собственным усилиям и работе своего министерства.

Для действующих абонентов ограничения должны были вступить в силу 17 августа. С этой даты Польша прекращала участие в общем европейском регионе Starlink Roam. Для польских пользователей это означало бы дополнительные обязательства. Ранее SpaceX изменила политику спутникового интернета для аккаунтов, зарегистрированных в Польше. Новый порядок в первую очередь затрагивал волонтерские и частные терминалы. Такими терминалами активно пользуются украинские военные и гражданские лица на фронте и в тылу.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 августа публично обратился к основателю SpaceX Илону Маску. Он призвал прекратить дискриминацию польских пользователей Starlink. Сикорский также пригрозил пересмотреть ежегодные 50 млн долларов, которые Варшава выплачивает за спутниковую связь для Украины.