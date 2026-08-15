SpaceX завершила сделку по приобретению ИИ-стартапа Cursor за 60 млрд долларов

SpaceX завершила сделку по поглощению стартапа Cursor за 60 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка вступила в силу 14 августа — через два месяца после того, как SpaceX объявила о достижении договоренности. Это одна из крупнейших сделок в истории технологической отрасли. Приобретение должно помочь главе SpaceX Илону Маску сократить отставание от Anthropic и OpenAI.

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Cursor разрабатывает инструменты программирования на основе искусственного интеллекта (ИИ). Ассистент программиста появился в 2023 году и помогает писать и отлаживать код. Стартап стал одним из самых динамичных на рынке и ключевым игроком эпохи «вайб-кодинга». Спрос на такие инструменты резко вырос, ведь разработчики хотят создавать приложения на основе ответов чат-ботов.

Соглашение должно ускорить работу SpaceX над более совершенными инструментами искусственного интеллекта, призванными упростить рабочие задачи. Больше всего компанию интересует написание кода — услуга, пользующаяся высоким спросом.

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Подразделение Маска, занимающееся искусственным интеллектом, которое переименовали в SpaceXAI, практически не имело корпоративных клиентов. В связи с этим компания провела несколько реструктуризаций и сократила часть сотрудников.

После заключения сделки соучредители Cursor станут миллиардерами. Сотрудники стартапа получат доступ к запасам ИИ-ускорителей SpaceX.

В июле SpaceX и Cursor совместно выпустили модель Grok 4.5. Она обладает расширенными возможностями в области написания кода, работы с финансами и решения юридических задач. Впоследствии появилось приложение с ИИ-агентами Grok Bot, а за ним — обновленная модель Grok 4.6.

SpaceX также заключила многомиллиардные соглашения с Anthropic и Google, которые арендуют её вычислительные мощности.

На августовской встрече с сотрудниками Маск заявил, что компания должна добиться успеха в сфере программного обеспечения. При этом будущее SpaceX он связывает с искусственным интеллектом. «К сентябрю наши доходы от ИИ превысят все остальные доходы SpaceX», — пообещал Маск.