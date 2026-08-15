SpaceX завершила сделку по приобретению ИИ-стартапа Cursor за 60 млрд долларов

Новости
SpaceX купує Cursor
Фото: NurPhoto via Getty Images

SpaceX завершила сделку по поглощению стартапа Cursor за 60 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка вступила в силу 14 августа — через два месяца после того, как SpaceX объявила о достижении договоренности. Это одна из крупнейших сделок в истории технологической отрасли. Приобретение должно помочь главе SpaceX Илону Маску сократить отставание от Anthropic и OpenAI.

- Реклама -

Cursor разрабатывает инструменты программирования на основе искусственного интеллекта (ИИ). Ассистент программиста появился в 2023 году и помогает писать и отлаживать код. Стартап стал одним из самых динамичных на рынке и ключевым игроком эпохи «вайб-кодинга». Спрос на такие инструменты резко вырос, ведь разработчики хотят создавать приложения на основе ответов чат-ботов.

Соглашение должно ускорить работу SpaceX над более совершенными инструментами искусственного интеллекта, призванными упростить рабочие задачи. Больше всего компанию интересует написание кода — услуга, пользующаяся высоким спросом.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Подразделение Маска, занимающееся искусственным интеллектом, которое переименовали в SpaceXAI, практически не имело корпоративных клиентов. В связи с этим компания провела несколько реструктуризаций и сократила часть сотрудников.

После заключения сделки соучредители Cursor станут миллиардерами. Сотрудники стартапа получат доступ к запасам ИИ-ускорителей SpaceX.

В июле SpaceX и Cursor совместно выпустили модель Grok 4.5. Она обладает расширенными возможностями в области написания кода, работы с финансами и решения юридических задач. Впоследствии появилось приложение с ИИ-агентами Grok Bot, а за ним — обновленная модель Grok 4.6.

SpaceX также заключила многомиллиардные соглашения с Anthropic и Google, которые арендуют её вычислительные мощности.

На августовской встрече с сотрудниками Маск заявил, что компания должна добиться успеха в сфере программного обеспечения. При этом будущее SpaceX он связывает с искусственным интеллектом. «К сентябрю наши доходы от ИИ превысят все остальные доходы SpaceX», — пообещал Маск.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Starlink вновь включил Польшу в европейскую зону роуминга

Польша вновь включена в список европейских стран, на которые распространяется тариф Starlink Roam. Ранее Варшава пригрозила пересмотреть выделение 50 млн долларов в год на терминалы для Украины.
Новости

Gemini преодолел отметку в 1 млрд пользователей в месяц

Число ежемесячных активных пользователей приложения Gemini превысило 1 млрд. Сервис стал 14-м продуктом Google, преодолевшим эту отметку.
Новости

Instagram обновил текстовый логотип впервые за десять лет

13 августа 2026 года глава Instagram Адам Моссери представил обновленный текстовый логотип сервиса. Предыдущий вариант использовался с 2016 года.
Новости

Спутниковый интернет Starlink стал доступен во Вьетнаме

Местное подразделение SpaceX начало принимать заказы на Starlink во Вьетнаме. Минимальная ежемесячная плата для домохозяйств — 1,13 млн донгов (43 доллара США).
Новости

Агенты искусственного интеллекта обнаружили 84 уязвимости в ядрах сетей 4G и 5G

Мультиагентная система iFinder обнаружила 84 уязвимости в семи реализациях ядер 4G и 5G. Наиболее серьёзной оказалась атака, позволяющая перехватить трафик абонента.