Спутниковый интернет Starlink стал доступен во Вьетнаме

Компания SpaceX Илона Маска начала принимать заявки на подключение к спутниковому интернету Starlink во Вьетнаме. Об этом сообщает Reuters.

Домохозяйства могут заказать подключение на сайте starlink.com.vn, пополнив счет. Тарифы для них начинаются от 1,13 млн донгов (43 доллара США) в месяц. Дополнительно придется заплатить 8,66 млн донгов за оборудование. Для корпоративных клиентов минимальная ежемесячная абонентская плата составляет 1,48 млн донгов.

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Согласно карте покрытия Starlink, Вьетнам стал шестым рынком данного сервиса в Юго-Восточной Азии. Ранее он появился в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре и Восточном Тиморе.

Параллельно с этим Starlink расширяет своё присутствие и в Центральной Азии. Так, в мае 2026 года сервис начал работу в Кыргызстане. Инфраструктурным партнёром там стал местный оператор «Элкат».

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Разрешение на работу во Вьетнаме компания Starlink получила ещё в марте 2025 года. Тогда правительство страны объявило, что разрешит SpaceX запустить сервис в тестовом режиме. Тогда же власти отменили ограничения на иностранное владение для такой услуги.

На время испытаний количество абонентов ограничили 600 тысячами. Сам тестовый период продлится до конца 2030 года.

Услуги в стране предоставляет местное подразделение SpaceX — компания Starlink Services Vietnam. Она была создана в сентябре 2025 года с уставным капиталом в 30 млрд донгов (1,1 млн долларов).

По данным правительства Вьетнама, страна также разрешила разместить четыре наземные станции Starlink.