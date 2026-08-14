Instagram обновил текстовый логотип впервые за десять лет

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Instagram - новий логотип 2026
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Instagram изменил текстовый логотип — впервые с 2016 года. Об этом пишет TechCrunch.

Новая надпись расположена в верхней части приложения. Её представил 13 августа 2026 года руководитель сервиса Адам Моссери. По его словам, обновлённый логотип стал чётче, лаконичнее и современнее. При этом он сохранил связь с предыдущим стилем бренда.

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В новом варианте дизайнеры объединили элементы рукописного и печатного шрифтов. В частности, буквы «s», «r» и «g» приобрели дополнительные изгибы. Директор по дизайну продуктов Instagram Джасмин Пробст отметила, что надпись стала более смелой и простой. По её словам, рукописный стиль отражает индивидуальность пользователей.

Старий та новий логотип Instagram

Фирменная иконка приложения с розово-фиолетовым градиентом осталась без изменений. Зато саму надпись пользователи восприняли неоднозначно. В комментариях многие шутят, что из-за характерных изгибов название теперь читается как «Instagzam». В компании Meta пока не уточнили, будут ли дальнейшие изменения визуального стиля.

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Обновление бренда совпало с расширением самого сервиса. Так, в июне 2026 года Instagram начал экспериментировать с сериалами и прямыми трансляциями. Эти форматы тестируются в приложении для телевизоров. Таким образом платформа стремится конкурировать со стриминговыми сервисами.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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