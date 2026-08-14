Gemini преодолел отметку в 1 млрд пользователей в месяц

Число ежемесячных активных пользователей приложения Gemini превысило 1 млрд. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на заявление генерального директора Google Сундара Пичаи.

По его словам, Gemini — один из самых быстрорастущих продуктов компании. В целом это уже 14-й продукт Google, преодолевший отметку в 1 млрд пользователей.

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В то же время Google подчеркивает, что речь идет именно об отдельном приложении. Пользователей функций искусственного интеллекта (ИИ) в Google Search, Workspace, Android и других сервисах компания не учитывала. Так, режимом ИИ в поиске Google ежемесячно пользуются более 1 млрд человек.

Кроме того, компания рассказала, как именно люди обращаются к помощнику. В частности, 63 % пользователей Gemini общаются с ним с помощью голоса. Кроме того, сервис ежедневно генерирует более 150 млн изображений. В версии для iOS приложение насчитывает более 100 млн активных пользователей.

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Google развивает голосовое управление и за пределами приложения. Так, в июне 2026 года телевизоры TCL первыми получили возможность управления изображением и звуком на базе Gemini.

Само приложение наращивает аудиторию всё быстрее. По итогам второго квартала 2026 года Google сообщила о 950 млн ежемесячных пользователей. Тогда же компания отметила, что за год ежедневная аудитория Gemini утроилась.

Таким образом, по размеру ежемесячной аудитории Gemini сравнялся с ChatGPT. По данным Sensor Tower, чат-бот OpenAI преодолел отметку в миллиард в мае 2026 года. В июне 2026 года об этом показателе сообщила и сама OpenAI.