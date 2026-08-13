Tesla встроила антенну Starlink в крышу роботакси Cybercab

Аккаунт Tesla Robotaxi в социальной сети X опубликовал фотографии беспилотного автомобиля Cybercab с антенной спутникового интернета Starlink от SpaceX.

На снимках — золотистый Cybercab на территории гигафабрики Tesla в штате Техас. Антенна низкопрофильная, встроенная непосредственно в крышу автомобиля.

Tesla анонсировала такую интеграцию месяцем ранее, когда показала лишь схему. Компания отмечала, что в крышу Cybercab встроена антенна Starlink V5, которую SpaceX представила 15 июля 2026 года. Пятое поколение терминалов обеспечивает скорость передачи данных более 375 Мбит/с. Среднее энергопотребление обновленного оборудования составляет 35–50 Вт. При этом сама антенна на 35 % компактнее и на 62 % легче устройства четвертого поколения.

Конструкцию такой крыши Tesla описала ещё ранее. В декабре 2025 года компания подала патентную заявку на автомобильную крышу из радиопрозрачных материалов. Такие полимеры пропускают спутниковый сигнал, тогда как обычные стеклянные или металлические крыши его ослабляют.

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Наряду с новыми фотографиями производитель не раскрыл технических характеристик, сроков массового внедрения и целей развертывания. Ранее СМИ сообщали, что Starlink V5 предназначен для работы в помещениях, а не в качестве мобильной станции.

При этом для движения автомобилю не требуется подключение к интернету. Cybercab работает под управлением бортового компьютера Tesla AI4. В настоящее время сервис роботакси Tesla доступен только в густонаселённых городских районах — Остине, Хьюстоне, Далласе и Майами. Эти города имеют хорошее покрытие мобильных сетей, поэтому спутниковая связь там дает наименьший эффект. Поэтому компания позиционирует антенну как дополнительную возможность подключения для отслеживания роботакси в отдаленных районах.

Само Cybercab компания Илона Маска представила ещё в октябре 2024 года вместе с микроавтобусом Robovan. Двухместное роботакси без руля и педалей должно стоить 30 тыс. долларов. Производство таких машин началось на гигафабрике в Техасе в начале 2026 года. К июлю 2026 года на заводских площадках было замечено более 100 экземпляров Cybercab. Несмотря на это, Tesla до сих пор не может ни продавать эти машины, ни управлять ими без участия людей.