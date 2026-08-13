Телеканал Nine PBS подал иск против дата-центра в связи с потерей архива за 70 лет

Общественный телеканал Nine PBS из США подал иск против оператора дата-центров Iron Mountain Data Centers. Телеканал требует восстановить доступ к своим архивным материалам, пишет Current.

Речь идет примерно о 50 ТБ данных, содержащих 70 лет истории канала. Этот архив станция потеряла, когда её облачный провайдер Open Source Storage (OSS) фактически исчез.

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Телеканал подал иск в окружной суд Денвера. По утверждению Nine PBS, в начале 2026 года OSS внезапно и без какого-либо предупреждения перекрыл доступ к архиву. У провайдера были отдельные договоренности с Iron Mountain относительно хранения данных, а впоследствии он «прекратил свою деятельность».

Сама компания Iron Mountain отказалась вернуть материалы телеканалу. Компания сослалась на то, что её клиенту технически принадлежали «физические сервисы, хранящие данные». В связи с этим Nine PBS обратилась в суд за временным предварительным постановлением. Оно должно было запретить Iron Mountain удалять, изменять или перезаписывать архив. Окружной судья удовлетворил это ходатайство.

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Среди заблокированных данных есть и исторические материалы. В частности, это репортажи Nine PBS о прошлом Восточного Сент-Луиса и пандемии COVID-19. Там же хранятся сюжеты о Великом наводнении 1993 года, которое опустошило берега Миссисипи и Миссури.

Соглашение о хранении данных телеканал заключил ещё в 2019 году — с компанией, которую в жалобе называют «предшественником OSS». Контракт телеканал продлевал ежегодно, сначала с этой компанией, а затем и с самой OSS.

В феврале 2026 года Nine PBS попытался договориться о встрече, чтобы обсудить очередное продление. Однако OSS не ответил и не сообщил о «каком-либо намерении не продлевать соглашение». Срок его действия истекал 6 марта. По условиям контракта у канала было 30 дней на извлечение данных из хранилища в случае прекращения предоставления услуг. Однако уже 6 марта OSS без предупреждения закрыл доступ.

Вскоре выяснилось, что сайт провайдера не работает, а сам он имеет статус просроченной задолженности перед штатом Колорадо. Вещательная компания провела собственное расследование и обнаружила связь OSS с Iron Mountain. Поэтому 13 марта 2026 года Nine PBS направила оператору дата-центров письмо с требованием вернуть данные. Станция предложила «оплатить любые разумные расходы, связанные с этим требованием».

Iron Mountain не подтвердила и не опровергла, что данные находятся в её распоряжении. Впоследствии выступил Джеймс Тремел — «руководитель партнерской группы, которая официально приобрела» активы OSS. Он заверил, что архив находится в безопасности в дата-центре Iron Mountain в Денвере. После этого телеканал приостановил судебное разбирательство.

Общение продолжалось около месяца, после чего Тремел перестал отвечать на сообщения. Еще через несколько недель с его аккаунта пришло автоматическое письмо. В нем говорилось, что Тремел больше не связан с OSS. Позже в телефонном разговоре он сказал, что его ввели в заблуждение и таким образом заставили приобрести OSS.

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Между тем контроль над компанией вернули себе её прежние владельцы. Связаться с ними Nine PBS не удалось, поэтому телеканал получил судебное решение о невыполнении OSS своих обязательств. В нем суд признал, что данные принадлежат телеканалу, который имеет «немедленное право распоряжаться ими». Кроме того, постановление обязало OSS вернуть материалы «и/или содействовать их передаче новому поставщику».

Компания Iron Mountain не прокомментировала изданию новый иск. Вместе с тем вице-президент и директор по коммуникациям Nine PBS Лия Фриман подчеркнула ценность архива. По её словам, эти данные «имеют важное историческое значение для Сент-Луиса».