С сентября Spotify будет помечать профили музыкантов, созданные ИИ

Spotify с сентября 2026 года начнёт помечать профили исполнителей, за которыми стоит искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет The Guardian.

Этот значок назвали AI persona. Он будет отображаться в профиле артиста и в списках треков. При этом стриминговый сервис будет исключать такие профили из персонализированных рекомендаций алгоритма. Исключение составляют слушатели, подписанные на таких исполнителей.

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В Spotify подчеркивают важность доверия между артистами и их слушателями. «Настоящую связь между артистом и поклонником можно построить только на основе доверия и аутентичности. В эпоху генеративного искусственного интеллекта это важнее, чем когда-либо», — говорится в заявлении платформы.

Метка будет основываться на публичной идентичности артиста, а не на способе создания музыки. Сервис будет определять такие профили двумя способами. Авторы смогут самостоятельно указать, что их проект создан ИИ. Кроме того, Spotify задействует модераторов и специальные аналитические ИИ-инструменты.

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Артисты, чьи профили будут отмечены командой модераторов сервиса, получат уведомление. Они смогут самостоятельно раскрыть, кто стоит за профилем, или подать апелляцию.

Это не первый шаг платформы по борьбе с наплывом синтетической музыки. Осенью 2025 года сервис удалил из каталога 75 млн композиций, созданных с помощью ИИ. Тогда же компания приступила к разработке стандарта добровольного раскрытия данных об использовании ИИ. К этой работе она привлекла отраслевых партнеров.