С сентября Spotify будет помечать профили музыкантов, созданные ИИ

Новости
AI Persona Spotify

Spotify с сентября 2026 года начнёт помечать профили исполнителей, за которыми стоит искусственный интеллект (ИИ). Об этом пишет The Guardian.

Этот значок назвали AI persona. Он будет отображаться в профиле артиста и в списках треков. При этом стриминговый сервис будет исключать такие профили из персонализированных рекомендаций алгоритма. Исключение составляют слушатели, подписанные на таких исполнителей.

- Реклама -

В Spotify подчеркивают важность доверия между артистами и их слушателями. «Настоящую связь между артистом и поклонником можно построить только на основе доверия и аутентичности. В эпоху генеративного искусственного интеллекта это важнее, чем когда-либо», — говорится в заявлении платформы.

Метка будет основываться на публичной идентичности артиста, а не на способе создания музыки. Сервис будет определять такие профили двумя способами. Авторы смогут самостоятельно указать, что их проект создан ИИ. Кроме того, Spotify задействует модераторов и специальные аналитические ИИ-инструменты.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Артисты, чьи профили будут отмечены командой модераторов сервиса, получат уведомление. Они смогут самостоятельно раскрыть, кто стоит за профилем, или подать апелляцию.

Это не первый шаг платформы по борьбе с наплывом синтетической музыки. Осенью 2025 года сервис удалил из каталога 75 млн композиций, созданных с помощью ИИ. Тогда же компания приступила к разработке стандарта добровольного раскрытия данных об использовании ИИ. К этой работе она привлекла отраслевых партнеров.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Агенты искусственного интеллекта обнаружили 84 уязвимости в ядрах сетей 4G и 5G

Мультиагентная система iFinder обнаружила 84 уязвимости в семи реализациях ядер 4G и 5G. Наиболее серьёзной оказалась атака, позволяющая перехватить трафик абонента.
Новости

Tesla встроила антенну Starlink в крышу роботакси Cybercab

Аккаунт Tesla Robotaxi опубликовал фото Cybercab со встроенной в крышу антенной Starlink V5. Сервис роботакси работает в Остине, Хьюстоне, Далласе и Майами.
Новости

Польша может перестать платить Starlink за терминалы для Украины

Starlink исключил Польшу из европейской зоны роуминга. В ответ глава МИД Сикорский пригрозил пересмотреть плату в размере 50 млн долларов в год за терминалы для Украины.
Новости

Rakuten Viber зафиксировала снижение числа платных подписок и рост пиратства в Украине

Доля украинцев, которые платят за онлайн-сервисы, снизилась с 28 % в 2025 году до 24 % в 2026-м. Пиратскими ресурсами пользовались 67 % опрошенных против 53 %.
Новости

Телеканал Nine PBS подал иск против дата-центра в связи с потерей архива за 70 лет

Nine PBS подал иск против Iron Mountain Data Centers в суд Денвера. Таким образом телеканал добивается возврата 50 ТБ записей за 70 лет вещания.