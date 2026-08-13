Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab представила контейнерную пусковую систему GHOST (Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology). Она позволяет оперативно осуществлять запуски за пределами постоянных стартовых площадок.

Всю необходимую инфраструктуру разработчик разместил в стандартных морских грузовых контейнерах. Речь идет, в частности, о наземном вспомогательном оборудовании и системах управления полётом. Комплекс рассчитан на две ракеты — лёгкую орбитальную Electron и её суборбитальную модификацию HASTE (Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron). Её используют для испытаний гиперзвуковых аппаратов и экспериментальных полезных нагрузок.

Introducing GHOST.



We’ve mastered the art of building launch sites. Now we’re making them deployable worldwide.



GHOST = Global Hypersonic & Orbital Spaceport Technology. A containerized, deployable launch site system that enables Electron and HASTE launches anywhere,… pic.twitter.com/6Za05Ov2Nn — Rocket Lab (@RocketLab) August 10, 2026 - Реклама -

Впервые GHOST будет применена на практике в 2027 году. Система будет развернута на аляскинском острове Кадьяк, на территории космодрома Pacific Spaceport Complex-Alaska. Именно там компания Rocket Lab строит стартовую площадку Launch Complex 4.

Развертывание на Аляске связано с контрактом Космических сил США на сумму 266 млн долларов. Соглашение предусматривает 12 суборбитальных запусков и опцион ещё на шесть миссий. Контейнерный комплекс стал прямым ответом на запрос заказчиков, которым требуется мобильная пусковая инфраструктура. Об этом рассказал основатель и исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек.

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Мобильная инфраструктура должна значительно сократить расходы на капитальное строительство космодромов и повысить гибкость военных миссий. Так, во время испытаний гиперзвукового оружия на ракетах HASTE система GHOST расширяет возможности Пентагона. Ведомство может изменять траектории полёта и зоны падения ступеней. Таким образом, такие пуски не придётся привязывать к испытательному центру NASA Уоллопс в штате Вирджиния. Кроме того, технология предназначена для союзников США, стремящихся к суверенным пусковым мощностям без возведения дорогостоящих стационарных сооружений.

Впрочем, развертывание мобильного комплекса на новых площадках потребует отдельных лицензий. Также потребуются координация воздушного и морского пространства и обеспечение безопасности. Отдельно придется проработать схемы спасения на траектории полёта. Несмотря на это, контейнерный подход открывает путь к оперативным запускам на нужные орбитальные наклонения и суборбитальные траектории.

GHOST: Rocket Lab's Deployable Launch Site

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В то же время Rocket Lab расширяет свой бизнес за пределы пусковых услуг. В конце июня 2026 года компания договорилась о приобретении Iridium за 8 млрд долларов. Сделка с этим оператором спутниковой связи должна сделать Rocket Lab вертикально интегрированной компанией. В результате она должна охватить весь цикл — от вывода аппаратов на орбиту до предоставления услуг связи.