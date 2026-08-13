Rakuten Viber зафиксировала снижение числа платных подписок и рост пиратства в Украине

Четверть украинцев (24 %) пользуется платными онлайн-сервисами и планирует продолжать это делать. Еще 67 % опрошенных признались, что скачивали музыку или фильмы с пиратских сайтов и торрентов. Результаты опроса Rakuten Viber были обнародованы 13 августа 2026 года.

Исследование проводилось в формате анонимного онлайн-опроса. В нём приняли участие около двух тысяч респондентов, причём основная возрастная группа — 34–45 лет. Более половины участников моложе 45 лет. Подобный опрос команда Rakuten Viber проводила весной 2025 года, поэтому новые данные отражают годовую динамику.

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Сколько украинцев готовы платить

По сравнению с 2025 годом доля тех, кто платит за онлайн-сервисы, немного уменьшилась. Ответы на вопрос «Платили ли вы когда-нибудь за онлайн-сервисы? Если да, планируете ли вы продолжать?» распределились следующим образом:

нет, и раньше тоже нет — 63% (59% в 2025 году);

да, и планирую продолжать — 24% (28% в 2025 году);

раньше да, но теперь нет — 13% (столько же, сколько и в 2025 году).

В то же время заметно выросла доля тех, кто прибегает к пиратству. В 2026 году о скачивании музыки или фильмов с нелегальных ресурсов сообщили 67% респондентов. В 2025 году о таком опыте говорили 53% опрошенных.

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Отраслевые оценки масштабов пиратства ещё выше. Так, в мае 2026 года медиасервис MEGOGO оценил долю нелегальных ресурсов в потреблении видеоконтента украинцами примерно в 80%.

За что именно платят

Чаще всего украинцы платят за развлечения. В списке лидируют фильмы и видео (57%), за ними следуют музыка (42%) и программы для работы (32%). За искусственный интеллект (ИИ) платит каждый пятый (19%) — эту категорию включили в опрос впервые. Ответы на вопрос «Если вы пользуетесь платными сервисами, то для чего в первую очередь?» распределились следующим образом:

фильмы и видео — 57% (45% в 2025 году);

музыка — 42% (35% в 2025 году);

программы для работы — 32% (20% в 2025 году);

обучение — 27% (30% в 2025 году);

игры — 24% (36% в 2025 году);

книги — 23% (17% в 2025 году);

ИИ — 19% (новая категория);

приложения для общения, мессенджеры — 13% (15% в 2025 году);

налоги — 9% (8% в 2025 году);

прочее — 10% (16% в 2025 году).

В вопросе предлагалось несколько вариантов ответа. Отдельно исследователи спросили о приложениях для знакомств. Среди тех, кто ими пользовался, за дополнительные услуги платил каждый пятый (20%).

Сколько это стоит ежемесячно

Наиболее распространенный бюджет на платные сервисы — от 100 до 400 гривен в месяц. Его назвали 48 % респондентов. Еще треть опрошенных (33%) тратит более 400 гривен, и за год эта доля выросла с 29%. Ответы на вопрос «Сколько в среднем в месяц вы тратите на платные сервисы?» распределились следующим образом:

100–400 грн — 48% (47% в 2025 году);

свыше 400 грн — 33% (29% в 2025 году);

до 100 грн — 19% (24% в 2025 году).

Какой ИИ выбирают те, кто платит

Среди тех, кто оплачивает ИИ-сервисы, треть (31%) выбрала ChatGPT. Еще 18% пользуются платной версией Gemini, а 8% — Claude. Распределение ответов на вопрос «Если вы платите за ИИ, то за какой именно?» выглядит следующим образом:

ChatGPT — 31%;

Gemini — 18%;

Claude — 8%;

Copilot — 4%;

Perplexity — 2%;

остальное — 60%.

Этот вопрос также предполагал несколько вариантов ответа.

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С ChatGPT работает и сам мессенджер. В июне 2026 года Rakuten Viber предоставила украинским пользователям бесплатный доступ к этому помощнику прямо в приложении.