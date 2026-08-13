Польша может перестать платить Starlink за терминалы для Украины

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Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил пересмотреть расходы на спутниковую связь Starlink для Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Речь идет о почти $50 млн в год. Именно столько Польша тратит на терминалы Starlink для Украины. Это финансирование Варшава подтвердила ещё в сентябре 2025 года. Тогда президент Кароль Навроцкий утвердил закон о непрерывной оплате терминалов. Теперь же Сикорский обратился напрямую к Илону Маску.

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«Эй, Илон Маск, великий человек, перестань дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть решение о выплате тебе 50 млн долларов в год за твои услуги», — написал министр в социальной сети X.

Так он отреагировал на решение Starlink исключить Польшу из общей европейской зоны роуминга. По информации Politico, эта зона охватывает более 30 стран, в том числе Германию, Чехию, Словакию и Литву. В её пределах клиенты могут перевозить терминалы между странами без дополнительных ограничений. В то же время для польских пользователей будут действовать отдельные требования при поездках за границу.

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Такое разделение Starlink закрепил в действующих рекомендациях для пользователей. «Примечание: Польша не входит в европейский регион, упомянутый выше. Аккаунты, зарегистрированные в Польше, считаются исключительно польскими для использования в стране проживания», — говорится в документе.

SpaceX, материнскую компанию Starlink, раскритиковал также министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. Он заявил, что польских пользователей нельзя считать «клиентами второго сорта». В то же время министр призвал объяснить, какие именно местные правила привели к введению новых ограничений.

Сами ограничения вводятся в два этапа. Для новых польских клиентов они вступают в силу с 14 июля. С 17 августа правила будут распространяться и на действующих абонентов Starlink.

Сикорский и Маск спорят по поводу Starlink не в первый раз, отмечает Politico. В прошлом году Сикорский предупредил, что Варшава может искать других поставщиков спутниковой связи для Украины. В ответ Маск сказал ему: «Тише, малыш».

Польша уже сделала шаг в этом направлении. В июле 2026 года она присоединилась к европейской спутниковой системе IRIS². Варшава вошла в число шести основных участников проекта, первые услуги которого планируется начать предоставлять в 2029 году.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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