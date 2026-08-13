Литовская компания Astrolight протестирует лазерный канал со скоростью 2,5 Гбит/с между спутником и капсулой во время спуска

Литовская компания Astrolight и разработчик грузовых космических систем ATMOS Space Cargo подписали меморандум о взаимопонимании. В 2027 году партнеры планируют провести демонстрационный полёт с использованием оптического канала связи между возвращаемым аппаратом и спутником на орбите.

Участники проекта отмечают, что данные впервые будут передаваться непосредственно во время реального космического полёта. До сих пор оптические линии связи для аппаратов, возвращающихся на Землю, испытывались только в наземных лабораториях.

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В рамках эксперимента лазерные терминалы ATLAS-X от Astrolight будут установлены сразу на двух аппаратах. Первый — возвращаемая капсула PHOENIX компании ATMOS, второй — спутник, который будет сопровождать её на орбите. Терминалы должны передавать телеметрию и научные данные в режиме реального времени со скоростью до 2,5 Гбит/с. Речь идёт как о работе на орбите, так и о спуске через атмосферу.

Партнеры объясняют выбор в пользу лазера его преимуществами перед радиоканалом. Главный исполнительный директор Astrolight Лауринас Мачюлис отметил, что узконаправленный луч передает информацию в 100 раз быстрее, чем обычная радиосвязь. К тому же такой сигнал устойчив к радиоэлектронному подавлению. По словам Мачюлиса, луч крайне сложно заглушить, перехватить или обнаружить. Это ценное свойство для коммерческих и оборонных миссий.

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В настоящее время оборонная сфера является наиболее активным двигателем развития технологий. Так, Космические силы США заказали у компании K2 Space демонстрацию лазерной связи между спутниками. Контракт на сумму 22,9 млн долларов был заключен 31 июля 2026 года. Вывести терминалы на орбиту планируется к 2028 году.

Вторая сторона соглашения подчеркивает потребности самих грузовых миссий. Руководитель ATMOS Space Cargo Себастьян Клаус добавил, что аппараты становятся все более автономными, а объем данных растет. Поэтому непрерывная связь на протяжении всего полета становится ключевым требованием.

У этого проекта есть и более широкое значение. В настоящее время Европа зависит от международных партнеров, когда необходимо доставить груз с низкой околоземной орбиты и вернуть его на Землю. Поэтому эксперимент призван укрепить технологическую самостоятельность региона в рамках инициативы Европейского космического агентства (ЕКА) LEO Cargo Return Services. Лазерные терминалы, по замыслу партнеров, предоставят операторам максимальный объем данных уже во время миссии. В то же время управление миссиями и их масштабирование должно стать более надежным.

ЕКА тестирует свои оптические каналы и на других орбитах. В марте 2026 года агентство установило лазерный канал со спутником Alphasat TDP 1 на геостационарной орбите. Скорость тогда достигла 2,6 Гбит/с — примерно столько же, сколько ожидают от канала с капсулой PHOENIX.