Honor представила Robot Phone — смартфон с камерой на роботизированной подвеске

Honor представила смартфон Robot Phone с камерой на выдвижной роботизированной подвеске. Вместе с анонсом китайский производитель обнародовал основные характеристики устройства.

Robot Phone был представлен ещё на выставке MWC 2026. Тогда предполагалось, что проект так и останется концептом, однако Honor доработала его до серийного производства. Устройство рассчитано в первую очередь на мобильную фото- и видеосъёмку, а остальные задачи отошли на второй план.

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HONOR Robot Phone | Say Hello to the World

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Основа конструкции — подвеска из титанового сплава, обладающая четырьмя степенями свободы. По данным производителя, это самый маленький в отрасли полностью титановый стабилизатор и самый лёгкий привод к нему. Новые материалы позволили уменьшить размер системы на 65% и повысить прочность конструкции на 200%. Камера меняет направление за считанные секунды и поворачивается на 360°.

Сама подвеска собрана из более чем сотни высокоточных компонентов. Четыре степени свободы обеспечивают работу функций AI Spinshot, Tilt Locked, Super Steady, FPV и FPV Vertical. Еще одна возможность — режим YOYO Robot Mode. В нём камерой управляют с помощью голосовых команд и жестов, а слежение работает благодаря искусственному интеллекту. Таким образом, аппарат самостоятельно удерживает в кадре движущийся объект.

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Основную 200-мегапиксельную камеру производитель разместил именно на стабилизаторе. Она оснащена 1/1,28-дюймовым сенсором и диафрагмой f/1,6. Второй модуль также имеет разрешение 200 Мп. Это перископический телеобъектив с сенсором 1/1,4 дюйма и 2,7-кратным оптическим зумом. Набор дополняет 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Заметным нововведением стала поддержка технологий немецкого производителя кинооборудования ARRI. В частности, смартфон записывает материал в формате Log-C. Он сохраняет максимум деталей в светлых и тёмных участках кадра. Это упрощает цветокоррекцию при постобработке. Цветовые профили LUT преобразуют необработанные HDR-снимки в стандартные цветовые пространства. Благодаря этому оттенки кожи выглядят естественно, светлые участки передаются плавно, а контраст становится кинематографическим. Есть и отдельный режим Cinema Mode — имитация изображения профессиональной камеры с широким динамическим диапазоном.

Среди прочих характеристик Robot Phone — процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью 7060 мА·ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную — 50 Вт. Роботизированной подвеской на уровне смартфона управляет мультимодальная платформа Agentic OS.

Introducing the HONOR ROBOT PHONE

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В то же время Honor работает не только над аппаратной частью своих устройств. В апреле 2026 года компания совместно с Xiaomi, Oppo и Vivo объявила о едином стандарте управления оперативной памятью. По замыслу участников альянса, он должен устранить перегрев, зависание интерфейса и принудительное закрытие фоновых приложений на смартфоне.