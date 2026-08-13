Google зарегистрировала торговую марку Gemini в России после обжалования отказа

Google зарегистрировала торговую марку Gemini в России через два года после подачи заявки. Об этом сообщает РБК.

Чтобы добиться регистрации, компании пришлось обжаловать отказ «Роспатента». Семейство мультимодальных моделей Gemini она представила в декабре 2023 года. Уже в 2024 году компания подала в российское ведомство четыре заявки на регистрацию соответствующего знака.

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Две из этих заявок были российскими. Они касались 9-го и 42-го классов товаров и услуг. Девятый класс охватывает загружаемое компьютерное программное обеспечение. Оно используется при обработке и генерации запросов на естественном языке. Сорок второй класс — это предоставление онлайн-программного обеспечения, которое не загружается. Оно предназначено для работы с крупными языковыми моделями и искусственным интеллектом.

Еще две заявки с теми же классами компания подала на международную регистрацию по Мадридской системе. «Роспатент» отклонил все четыре. Лишь в 2026 году Google удалось обжаловать решение по заявке на 42-й класс.

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Отказ в отношении этой заявки ведомство объяснило сходством с другой торговой маркой Gemini. Она принадлежит чешской компании Finshape Czechia s.r.o. Под этим брендом Finshape развивает омниканальную цифровую платформу для банков. Исключительное право на этот знак действует до 2027 года.

Google заявила, что её обозначение отличается от бренда чешской компании. Отличается и специфика товаров и услуг. В Google марка Gemini относится к ограниченному перечню услуг. Речь идет о программном обеспечении для генеративного чат-бота и большой языковой модели.

«Число компаний, предлагающих аналогичные чат-боты, основанные на крупных языковых моделях, весьма ограничено», — этот аргумент Google приведён в решении «Роспатента».

Кроме того, Finshape предоставила Google письменное согласие на правовую охрану знака Google Gemini в России. Коллегия Палаты по патентным спорам признала обозначения схожими фонетически и семантически. Заявленные услуги имеют смежное назначение, общий круг потребителей и каналы сбыта. Визуально же марки отличаются. Ни одна из них не является коллективной или общеизвестной.

С учетом этих обстоятельств и письма Finshape «Роспатент» удовлетворил возражения Google.

Google — не единственная иностранная компания, которая сохраняет права на бренды в России, хотя и свернула там бизнес. Так, в конце марта 2026 года заявку на регистрацию одноимённого знака подал Netflix. Стриминговый сервис прекратил работу в стране ещё в 2022 году.

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Такой же тактики придерживаются и производители электроники. В частности, в январе 2026 года компания Samsung Electronics подала в «Роспатент» заявки на товарные знаки OLED и QD-OLED.

Другие производители, в свою очередь, продлевают уже действующие регистрации. Права на бренды LG, Samsung Pay и GoPro будут действовать до 2036 года, а на Canon — до 2035 года.