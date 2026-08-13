Google представила Pixel Watch 5 с функцией экстренной спутниковой связи

Google представила смарт-часы Pixel Watch 5 с поддержкой экстренных вызовов через спутник.

Функция экстренной связи через спутник будет доступна не во всех странах и регионах. В течение первых двух лет компания будет предоставлять её бесплатно. Кроме того, устройство поддерживает двухдиапазонную спутниковую навигацию.

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Часы доступны в двух размерах — 41 и 45 мм. Вес меньшей модели без ремешка составляет 31 г, большей — 36,7 г. Толщина корпуса в обоих случаях — 12,3 мм.

Автономность также зависит от размера корпуса. В 41-мм версии установлен аккумулятор емкостью 332 мА·ч. Его хватает на 30 часов работы с постоянно включенным экраном. Более крупная 45-мм модель получила аккумулятор емкостью 465 мА·ч. С таким аккумулятором устройство работает до 40 часов в режиме Always-on Display. В режиме энергосбережения этот показатель достигает 72 часов.

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Новинка заряжается от входящего в комплект 30-Вт адаптера. Младшая модель заряжается до 50 % за 15 минут, до 80 % — за 25 минут, а до полного заряда — за 45 минут. В 45-мм версии эти показатели составляют 15, 30 и 60 минут соответственно.

Google Pixel Watch 5 | Imagine

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За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon W5 с сопроцессором Arm Cortex-M55. Объем встроенного накопителя eMMC — 64 Гбайт.

Для связи доступны Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 6.0, NFC и сверхширокополосный модуль UWB. Отдельно предлагаются версии с поддержкой UMTS и 4G/LTE. Часы работают под управлением Google Wear OS 7.0. Эту версию системы компания выпустила в июне 2026 года.

Экран защищен 3D-стеклом Corning Gorilla Glass 5. AMOLED-дисплей с технологией LTPO имеет плотность 320 пикселей на дюйм. Минимальная яркость в режиме Always-on Display составляет 1 кд/м², а максимальная достигает 3000 кд/м². Частота обновления динамически изменяется от 1 до 60 Гц.

Pixel Watch 5 оснащен оптическим многоканальным датчиком сердечного ритма и датчиками для считывания электрокардиограммы (ЭКГ). Также в устройстве имеются датчики уровня кислорода в крови, температуры и электропроводности кожи. Дополнительно установлены акселерометр, гироскоп, компас, барометр, высотомер, магнитометр и датчик освещенности.

Meet Google Pixel Watch 5 | A Smarter Way to a Healthier You

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Помимо сенсорного экрана, за управление отвечают боковая кнопка и поворотная головка. Также доступны бесконтактные жесты одной рукой. Устройство оснащено встроенным микрофоном и динамиком. Корпус соответствует стандарту защиты IP68 и выдерживает давление воды до 5 атмосфер. Часы подключаются к смартфонам с Google Android 12 и более поздними версиями, однако платформы линейки Android Go не поддерживаются.

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Корпус всех моделей изготовлен из переработанного алюминия. Электроника содержит переработанную медь и золото, а аккумулятор — переработанный кобальт. В тактильном механизме использованы переработанный вольфрам и медная проволока. Редкоземельные элементы в магнитах полностью переработаны, а упаковка не содержит пластика.

Pixel Watch 5 в 41-мм корпусе стоят от 419 евро за версию только с Wi-Fi. Модель с LTE обойдется в 519 евро. Те же версии в 45-мм корпусе оцениваются в 449 и 549 евро соответственно.