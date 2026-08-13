Агенты искусственного интеллекта обнаружили 84 уязвимости в ядрах сетей 4G и 5G

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Агенти штучного інтелекту виявили вразливості в мережах 4G та 5G
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Учёные из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре обнаружили 84 новых уязвимости в ядрах сетей 4G и 5G. Анализ охватил семь открытых реализаций сетевого программного обеспечения. Об этом сообщает Help Net Security со ссылкой на опубликованный 11 августа отчет исследователей.

Разработчики подтвердили 83 из 84 обнаруженных проблем. Всего 81 уязвимость получила идентификатор CVE. Это стандартизированный номер, по которому её отслеживают в базах данных по кибербезопасности. Исправления уже выпущены для 58 подтверждённых уязвимостей, а 23 проблемы с присвоенным CVE до сих пор остаются без патча.

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Для выявления уязвимостей команда NTU разработала iFinder. Это мультиагентная система на основе крупных языковых моделей. Она анализирует уже известные уязвимости и преобразует их признаки в поисковые шаблоны. Затем система проверяет исходный код на наличие подобных ошибок. Далее на отдельном этапе кандидаты сопоставляются со спецификациями 3GPP — международными стандартами мобильной связи. При этом система учитывает и особенности конкретной реализации. Завершает процесс ещё один агент. Он готовит доказательство возможности эксплуатации (PoC) и в несколько итераций проверяет его на сетевом ПО.

Поиск уязвимостей в сетях 5G с помощью искусственного интеллекта ведётся не только в академических кругах. В частности, студентка Киевского авиационного института Алла Пинчук на выставке CES 2026 представила платформу Montera. Она автоматически выявляет уязвимости в сетевой инфраструктуре по принципу пентестинга.

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Впрочем, автоматизированный подход не обошёлся без ошибок. В контрольном наборе из 22 уже известных уязвимостей iFinder распознала лишь 15. Около четверти всех кандидатов впоследствии оказались ложными срабатываниями. Поэтому каждую находку, переданную разработчикам, команда дополнительно проверяла вручную. Атаку воспроизводили с помощью рабочего PoC.

Наибольшую долю среди выявленных проблем составляют так называемые «ошибки неявного доверия» (implicit trust errors, iTrue). Это отдельный класс уязвимостей, выделенный авторами исследования. Речь идет о ситуациях, когда компоненты сетевого ядра принимают сигнальные сообщения от соседних функций без надлежащей проверки. В частности, система не проверяет синтаксис сообщения, его содержание и запрашиваемые ресурсы. Ранее такое доверие между компонентами в значительной степени оправдывалось физической изоляцией. Однако перенос сетевых ядер в облачную инфраструктуру открыл дополнительные пути доступа к внутренним интерфейсам из-за ошибок конфигурации или нарушения границ изоляции между средами.

Анализ охватил реализации Open5GS и OpenAirInterface для сетей LTE. Для сетей 5G исследователи протестировали Open5GS, free5GC, OpenAirInterface, SD-Core и eUPF.

Самой серьёзной из описанных атак исследователи назвали подмену идентификатора правила перенаправления трафика с одновременным повышением его приоритета. В случае успешной эксплуатации функция пользовательского уровня может перенаправить трафик абонента на адрес, контролируемый злоумышленником, — и таким образом перехватить его сессию. По словам авторов работы, эту уязвимость подтвердили и на коммерческих ядрах 5G. Для атаки требуется доступ к внутренним сигнальным интерфейсам — например, через открытую инфраструктуру, ошибочную конфигурацию сети или обход уже установленных ограничений доступа.

Разработчики iFinder подчеркивают: само по себе обнаружение уязвимости не заменяет проверку на соответствие спецификациям. Также необходимо, чтобы команда разработчиков воспроизвела атаку и устранила проблему.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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