Япония запустила последний спутник собственной навигационной системы, но от GPS не откажется

Япония запустила навигационный спутник Michibiki № 7 (QZS-7) — формально последний аппарат национальной системы позиционирования. Об этом пишет The Register.

Ракета H3 стартовала ранним утром 11 августа 2026 года с космодрома Танегасима. Через 29 минут после старта спутник отделился от верхней ступени и вышел на расчётную орбиту.

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Впрочем, полного комплекта у Японии пока нет. В декабре 2025 года запуск спутника Michibiki № 5 закончился аварией. Из-за проблем с креплением аппарат оторвался от ракеты, и его потеряли. Таким образом, система насчитывает шесть спутников. Введут ли её в эксплуатацию в таком составе, пока неизвестно.

За самой ракетой H3 стоит непростая история. За менее чем десяток запусков у неё произошло две серьёзные аварии и ряд сбоев. Поэтому удачный запуск Michibiki №7 имеет большое значение для японской космонавтики.

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Японская система имеет полное название Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), то есть квазизенитная спутниковая система. Её отличает необычная геометрия орбит. Глобальные системы GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou используют десятки аппаратов преимущественно на средних околоземных орбитах. QZSS же ориентирована прежде всего на Японию и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Часть спутников QZSS движется по квазизенитным геосинхронным орбитам с большим наклонением. Благодаря этому аппараты часами находятся почти в зените над Японией. Такое расположение особенно полезно в горах и городах с плотной высотной застройкой. Там рельеф и здания часто заслоняют спутники GPS, которые находятся низко над горизонтом.

QZSS совместима с GPS и, как правило, работает вместе с ней. Фактически для жителей Японии она увеличивает количество доступных навигационных спутников. Если будут работать все семь аппаратов, над страной в любой момент времени будет видно не менее четырёх спутников QZSS. Это минимум, необходимый для самостоятельного определения трёх координат и времени.

Таким образом, Япония получит систему навигации, независимую от сигналов иностранных платформ. При этом должна повыситься устойчивость национальной системы позиционирования. В дальнейшем планируется расширить QZSS — правительство уже приняло решение перейти к группировке из 11 спутников. Такой запас необходим, в частности, для резервирования на случай выхода из строя одного аппарата. Работы должны быть завершены к концу 2030-х годов.

Стремится уменьшить зависимость от GPS не только Япония. Американская компания Xona Space Systems разрабатывает систему Pulsar, состоящую из 258 спутников на низкой околоземной орбите. Первые шесть серийных аппаратов планируется запустить в октябре 2026 года.