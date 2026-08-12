Приложение «Яндекс Пей» удалили из App Store во всех регионах

Платежный сервис «Яндекс Пей» сообщил, что его приложение больше недоступно для загрузки в App Store. Приложение удалили из магазина Apple во всех регионах.

В сервисе отдельно подчеркнули, что средства клиентов в безопасности. Пользователям рекомендуют и в дальнейшем пользоваться услугами экосистемы.

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«Яндекс Пей больше недоступен в App Store. Не волнуйтесь, ваши деньги в безопасности, вы можете и дальше спокойно пользоваться нашими сервисами», — говорится в сообщении сервиса.

В то же время в компании просят не удалять приложение с iPhone. Уже установленное приложение будет работать в обычном режиме. Впрочем, обновить его или загрузить заново не удастся. Кроме того, в «Пей» предлагают отключить автоматическую загрузку обновлений в настройках iOS. Сделать это можно в меню «Настройки» → «Приложения» → App Store → «Автоматические загрузки» → «Обновления ПО».

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Похожая ситуация уже имела место с мессенджером Max. В июне 2026 года Apple объяснила его удаление из App Store требованиями санкционного законодательства. Тогда разработчик также заверил, что уже установленные версии будут продолжать работать. Однако вскоре уведомления о звонках и сообщениях перестали поступать на устройства iOS.

Сервис по-прежнему доступен в веб-версии. Её можно открыть в браузере или добавить на главный экран смартфона.

Для Android ситуация иная — в Google Play приложение по-прежнему доступно. Если его удалят и оттуда, установить приложение можно будет из альтернативных магазинов. Летом 2026 года по этому пути уже пошли сервисы VK, приложения которых удалили из Google Play.

«Нам тоже жаль, что так получилось. Но мы продолжим развивать наши сервисы и делать их ещё лучше и выгоднее для вас. А с приложением что-нибудь придумаем», — заявили в пресс-службе «Яндекс Пей».

Apple удалила «Яндекс Пей» из App Store ещё 7 июля 2026 года. Тогда исключением была только Россия. В «Яндексе» поясняли, что приложение и без того в течение длительного времени публиковалось исключительно в российских версиях Google Play и App Store.

Apple и раньше ссылалась на санкции. В конце июня 2026 года в корпорации назвали именно их причиной удаления 18 приложений группы VK.

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Впоследствии санкционное давление на российские ИТ-сервисы усилилось. Так, 13 июля 2026 года под ограничения ЕС попали VK и разработчик мессенджера MAX. Уже 24 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций. В него вошли ограничения для банковских сервисов «Яндекса», Ozon, Wildberries и других финансовых организаций. Вероятно, именно они и стали причиной полного удаления приложения из App Store.

Отметим, что остальные сервисы «Яндекса» по-прежнему доступны в магазине Apple.