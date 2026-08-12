Новый сезон «Голоса страны» покажут одновременно на 1+1 и Netflix

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«Голос країни» покажуть на 1+1 і Netflix

Телеканал «1+1 Украина» объявил, что новый сезон вокального шоу «Голос страны» будет доступен на Netflix. Эпизоды будут появляться на платформе одновременно с телевизионным эфиром. Смотреть их смогут все зрители в Украине в рамках подписки на Netflix.

Шоу выходит на канале «1+1 Украина» уже много лет подряд и открывает новые имена в украинской музыке. Этой осенью проект пополнит каталог одного из самых известных развлекательных сервисов мира.

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«Мы много работали над тем, чтобы новый сезон получил как можно более широкое распространение и стал доступен зрителям в Украине на различных сервисах. Я горжусь командой, благодаря которой это стало возможным. Для нас это сотрудничество является еще одним подтверждением того, что украинский контент остается популярным, а наши продюсерские команды способны создавать продукт высочайшего качества даже в чрезвычайно сложных условиях», — отметил руководитель телевизионного бизнеса 1+1 media Максим Кривицкий.

Медиагруппа не впервые сделала ставку на более широкое распространение. Еще в октябре 2025 года «1+1 media» начала производство полнометражных фильмов для кинотеатров. По замыслу компании, после проката такие фильмы должны выходить на OTT-платформы и международные площадки.

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В настоящее время канал продолжает кастинг на 14-й сезон шоу «Голос страны». К участию приглашаются вокалисты в возрасте от 16 лет, верхнего возрастного ограничения нет. Чтобы попасть на отбор, необходимо заполнить анкету на сайте 1plus1.ua. Заявки принимаются до 31 августа 2026 года включительно.

Сам сезон начнётся осенью 2026 года на «1+1 Украина» и Netflix. Тренерами стали Тина Кароль и Наталья Могилевская, имена ещё двух тренеров канал назовёт позже. Неизменными ведущими остаются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Формат «The Voice» принадлежит компании ITV Studios, которая также отвечает за его международную дистрибуцию. Всего франшиза насчитывает 148 локальных версий. По этому показателю она является самым успешным брендом несценарного формата на мировом рынке. Помимо базового «The Voice», в нее входят «The Voice Kids», «The Voice Teens», «The Voice Senior», «The Voice Rap», «The Voice All Stars» и «The Voice Generations».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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