«Киевстар» обновил линейку IoT-тарифов для бизнеса

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«Киевстар» обновил линейку тарифов для Интернета вещей (IoT). Обновление должно дать бизнесу возможность подбирать условия подключения для конкретных типов устройств.

Линейка охватывает как оборудование, которому достаточно небольшого трафика, так и системы, требующие стабильного соединения. Такие системы потребляют значительные объемы мобильного интернета. Оператор предлагает тарифы для POS-терминалов, банкоматов, камер видеонаблюдения и охранных систем. Их также можно использовать в промышленном оборудовании, транспортных трекерах, энергетике, агросекторе и решениях smart city.

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«Обновленная линейка IoT-тарифов обеспечивает бизнесу большую гибкость — оптимальные условия для различных типов устройств, удобное управление SIM-картами и доступ к новым возможностям связи, в частности к Starlink Direct to Cell», — отметила руководитель департамента B2B-маркетинга компании «Киевстар» Татьяна Юрчишина.

SIM-карты «Киевстар» для Интернета вещей (IoT) поддерживают сети 2G, 4G/LTE и NB-IoT. Технологии 5G и Starlink Direct to Cell пока доступны только в тестовом режиме. В частности, 5G оператор тестирует в Киеве с июля 2026 года. Сами карты выпускаются в форматах Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, SIM-чип и eSIM. Такой выбор позволяет подключать как компактные датчики, так и промышленное оборудование. Кроме того, все тарифы предусматривают услугу «Роуминг как дома» — она действует в большинстве стран Европы.

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Среди дополнительных возможностей — пакет «Мандрівний». Он позволяет тестировать Starlink Direct to Cell для передачи SMS и данных в режиме Light Data. Речь идет о территориях, где отсутствует наземное мобильное покрытие. Именно в таких условиях оператор совместно с Mastercard в марте 2026 года подтвердил работу 4G POS-терминалов через спутник.

Еще одна опция — «Автоподбор». С ней клиент остается на тарифе IoT S, а пакет интернета и ежемесячная плата корректируются в зависимости от фактического потребления. Подключение опции бесплатное.

Управлять SIM-картами IoT на базовом уровне можно через платформу «Мой Киевстар». Там клиент заказывает карты, меняет тарифы, контролирует расходы и формирует отчеты. Компаниям с большим количеством устройств оператор предлагает отдельную IoT-платформу. Она обеспечивает централизованное управление SIM-картами. Платформа также позволяет группировать устройства и контролировать использование ресурсов.

На IoT-платформе также можно объединить объемы мобильного интернета, минут и SMS для карт с одинаковым тарифом. Совместное использование ресурсов снижает риск перерасхода на отдельных устройствах. Соответственно, снижается и вероятность дополнительных начислений.

Для безопасной передачи данных доступна услуга «Корпоративная VPN-сеть» (Virtual Private Network). Она объединяет оборудование с установленными SIM-картами в единую частную сеть. Клиент может выбрать частную точку доступа APN (Access Point Name) — индивидуальную сеть в соответствии с потребностями бизнеса. Альтернатива — локальная точка доступа VPNL (Virtual Private Network Local) с внутренними IP-адресами.

Новые клиенты, которые ещё не пользуются IoT-тарифами «Киевстара», получат скидку 50 % на абонентскую плату в течение первого года. Подключить тариф со скидкой можно с 30 июля 2026 года и до тех пор, пока оператор будет предлагать эту акцию. При этом скидка, интернет в роуминге и услуга «Роуминг как дома» не действуют при подключении IoT-платформы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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