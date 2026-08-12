«Киевстар» обновил линейку IoT-тарифов для бизнеса

«Киевстар» обновил линейку тарифов для Интернета вещей (IoT). Обновление должно дать бизнесу возможность подбирать условия подключения для конкретных типов устройств.

Линейка охватывает как оборудование, которому достаточно небольшого трафика, так и системы, требующие стабильного соединения. Такие системы потребляют значительные объемы мобильного интернета. Оператор предлагает тарифы для POS-терминалов, банкоматов, камер видеонаблюдения и охранных систем. Их также можно использовать в промышленном оборудовании, транспортных трекерах, энергетике, агросекторе и решениях smart city.

- Реклама -

«Обновленная линейка IoT-тарифов обеспечивает бизнесу большую гибкость — оптимальные условия для различных типов устройств, удобное управление SIM-картами и доступ к новым возможностям связи, в частности к Starlink Direct to Cell», — отметила руководитель департамента B2B-маркетинга компании «Киевстар» Татьяна Юрчишина.

SIM-карты «Киевстар» для Интернета вещей (IoT) поддерживают сети 2G, 4G/LTE и NB-IoT. Технологии 5G и Starlink Direct to Cell пока доступны только в тестовом режиме. В частности, 5G оператор тестирует в Киеве с июля 2026 года. Сами карты выпускаются в форматах Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, SIM-чип и eSIM. Такой выбор позволяет подключать как компактные датчики, так и промышленное оборудование. Кроме того, все тарифы предусматривают услугу «Роуминг как дома» — она действует в большинстве стран Европы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди дополнительных возможностей — пакет «Мандрівний». Он позволяет тестировать Starlink Direct to Cell для передачи SMS и данных в режиме Light Data. Речь идет о территориях, где отсутствует наземное мобильное покрытие. Именно в таких условиях оператор совместно с Mastercard в марте 2026 года подтвердил работу 4G POS-терминалов через спутник.

Еще одна опция — «Автоподбор». С ней клиент остается на тарифе IoT S, а пакет интернета и ежемесячная плата корректируются в зависимости от фактического потребления. Подключение опции бесплатное.

Управлять SIM-картами IoT на базовом уровне можно через платформу «Мой Киевстар». Там клиент заказывает карты, меняет тарифы, контролирует расходы и формирует отчеты. Компаниям с большим количеством устройств оператор предлагает отдельную IoT-платформу. Она обеспечивает централизованное управление SIM-картами. Платформа также позволяет группировать устройства и контролировать использование ресурсов.

На IoT-платформе также можно объединить объемы мобильного интернета, минут и SMS для карт с одинаковым тарифом. Совместное использование ресурсов снижает риск перерасхода на отдельных устройствах. Соответственно, снижается и вероятность дополнительных начислений.

Для безопасной передачи данных доступна услуга «Корпоративная VPN-сеть» (Virtual Private Network). Она объединяет оборудование с установленными SIM-картами в единую частную сеть. Клиент может выбрать частную точку доступа APN (Access Point Name) — индивидуальную сеть в соответствии с потребностями бизнеса. Альтернатива — локальная точка доступа VPNL (Virtual Private Network Local) с внутренними IP-адресами.

Новые клиенты, которые ещё не пользуются IoT-тарифами «Киевстара», получат скидку 50 % на абонентскую плату в течение первого года. Подключить тариф со скидкой можно с 30 июля 2026 года и до тех пор, пока оператор будет предлагать эту акцию. При этом скидка, интернет в роуминге и услуга «Роуминг как дома» не действуют при подключении IoT-платформы.