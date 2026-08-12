Рынок бытовых гаджетов и товаров по уходу за собой за последние годы вырос в отдельную полноценную категорию. Для ритейла это означает возможность расширить ассортимент без кардинальной смены концепции магазина.

Технологии красоты и ухода: почему этот сегмент растет

Уход за собой перестал быть исключительно женской темой. Массажеры, триммеры, устройства для ухода за кожей и волосами — всё это покупают одинаково активно и мужчины, и женщины. Средний чек в этой категории выше, чем у большинства аксессуаров, а возврат к теме происходит регулярно: устройства изнашиваются, появляются новые модели.

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Закупить товары для дома оптом в этой категории выгодно именно сейчас: сегмент растет, а конкуренция на полке в большинстве региональных магазинов еще невысокая.

Сезонные хиты: от грелок для рук до компактных гаджетов

Есть категория товаров, которая каждый год повторяет один и тот же цикл и каждый раз продается. Грелки для рук и портативные вентиляторы — это позиции с предсказуемым сезонным спросом. Магазин, который завозит их заранее, снимает сливки. Тот, кто ждет пика, работает в условиях дефицита и роста закупочных цен.

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Для магазинов, которые хотят закрыть сразу несколько сезонных потребностей без поиска разных поставщиков, удобно купить все для дома оптом у одного дистрибьютора.

Эргономика и комфорт: офисные кресла и подставки Proove

Офисный сегмент — отдельная история. Здесь покупатель думает иначе: он не ищет самое дешевое, он ищет то, что решит конкретную проблему. Болит спина после восьми часов за компьютером — значит, нужно эргономичное кресло. Устают глаза — нужна настольная лампа с правильным спектром.

Компании обновляют рабочие места, удаленные сотрудники обустраивают домашние офисы. Именно поэтому товары для офиса оптом остаются востребованными вне зависимости от сезона.

Несколько позиций, которые стабильно уходят в этом сегменте:

Подставки под ноутбук с активным охлаждением.

Настольные лампы с регулируемой цветовой температурой.

Эргономичные кресла.

Инструменты для творчества и презентаций

Отдельная ниша, которую часто недооценивают, — аксессуары для презентаций и творческой работы. Стилусы, графические планшеты начального уровня, держатели для планшетов и телефонов при съемке — всё это покупают регулярно, но обычно в последний момент. Если такие позиции есть на полке, магазин получает покупателя, который иначе ушел бы в онлайн.

Те, кто хочет купить товары для офиса оптом под корпоративный сегмент, найдут в этой линейке позиции с понятным конечным покупателем и коротким циклом продажи.

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Почему ритейлеру выгодно работать с Ncase

Ncase работает как официальный дистрибьютор Proove в Украине. Это означает прямые цены без посреднической наценки, актуальный склад и документацию без дополнительных запросов.

Для магазина, который впервые заходит в категорию бытовых гаджетов, это важно по нескольким причинам.

Во-первых, не нужно угадывать, что продастся, ведь менеджер Ncase помогает подобрать ассортимент.

Во-вторых, минимальная партия позволяет начать без риска.

В-третьих, гарантийные условия прописаны четко, и брак принимается обратно без долгих переговоров.

Для тех, кто уже работает в смежных категориях и хочет расширить витрину, офисные товары оптом от Proove — это способ добавить новые позиции без смены поставщика и лишних договоров.

Несколько практических деталей о работе с компанией:

Онлайн-каталог с актуальными остатками и ценами в реальном времени.

Отгрузка в день заказа при наличии товара на складе.

Полный пакет сопроводительных документов с первого заказа.

Удобство работы через одного поставщика по нескольким категориям сложно переоценить. Меньше договоров, меньше согласований, меньше логистических цепочек.