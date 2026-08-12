Европа лидирует в мире по темпам отключения сетей 2G и 3G

Глобальная ассоциация поставщиков мобильной связи (GSA) опубликовала новый отчет об отказе операторов от сетей 2G и 3G. Согласно документу, на Европу приходится 43 % всех случаев отключения устаревших сетей в мире.

По этому показателю европейский регион заметно опережает остальной мир. Так, доля Азии составляет 26 %, а Латинской Америки и стран Карибского бассейна — всего 9 %.

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В целом GSA насчитала 313 операторов в 89 странах и территориях. Часть из них уже отключила сети 2G и 3G, другие как раз сворачивают их, а остальные только планируют это сделать.

Основная цель такой стратегии — перераспределение радиочастотного спектра. Освободившиеся полосы частот операторы направляют на расширение пропускной способности сетей LTE и 5G. В то же время отказ от устаревших стандартов снижает энергопотребление, ведь трафика в таких сетях осталось немного.

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Импульс к отключению исходит с двух сторон. Часть таких мер операторы планируют реализовать самостоятельно в рамках собственных групп. Другие же меры принимаются по требованию правительств и регулирующих органов. Те, в свою очередь, стремятся подтолкнуть рынок к созданию более энергоэффективных сетей и освободить спектр для перераспределения.

Франция уже назвала свои сроки. Местные операторы объявили о прекращении работы сетей 2G к концу 2026 года. Сети 3G там будут работать дольше — до 2028 или 2029 года в зависимости от компании.

Президент GSA Джо Барретт объяснил, почему старые стандарты теряют свое значение.

«Когда 2G и 3G только появились на рынке, они были чрезвычайно важными инновациями. Однако с появлением более совершенных решений их значимость снизилась, и сегодня в мире оба стандарта используются всё реже. Поэтому многие операторы, регуляторы и правительства приходят к выводу, что устаревшие 2G и 3G пора заменить. На смену им должны прийти более быстрые, эффективные и безопасные сети LTE и 5G», — отметил он.

GSA приводит в отчете и отдельные цифры по каждому поколению сетей. Отключение 3G начали 174 оператора на 67 рынках, и 102 из них уже завершили переход. Сети 2G свернули или планируют свернуть 139 операторов на 70 рынках. Полностью отключили их уже 56 компаний, а ещё 27 операторов отказались сразу от обоих поколений.

Модернизация в основном проходит сразу по двум направлениям. Так, 58 % операторов, сворачивающих старые сети, переходят как на 4G, так и на 5G.

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Правительства и регулирующие органы всё чаще устанавливают конкретные сроки отключения. По оценке GSA, это должно ускорить процесс в 2026 году и в последующие годы. Впрочем, часть операторов не уложилась в объявленные ранее сроки. Это указывает на сложности перехода. Наиболее заметны они в сегменте межмашинного взаимодействия (M2M) и интернета вещей (IoT). В некоторых отраслях устройства там меняют крайне редко.

Наглядный пример — Великобритания. В марте 2026 года правительство этой страны опубликовало рекомендации по подготовке к отключению 2G. Сети второго поколения там планируют свернуть в 2029–2033 годах. Среди устройств, которых коснутся изменения, — лифтовые сигнализации, пожарные извещатели и часть медицинского оборудования.

У Украины тоже есть свой крайний срок. Кабинет министров установил дату окончательного отключения 3G — 31 декабря 2030 года. Освободившиеся частоты планируется перенастроить под более современные стандарты, в частности 5G.