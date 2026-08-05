Зять Трампа и Саудовская Аравия приобрели Electronic Arts

Electronic Arts (EA) сообщила о завершении выкупа компании. Сделка была закрыта во вторник, 4 августа 2026 года.

Компанию приобрел консорциум из трёх участников. В его состав вошли Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), инвестиционная компания Silver Lake и Affinity Partners, которую возглавляет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. В тот же день акции EA были сняты с торгов на NASDAQ. Так завершилась 37-летняя история издателя как публичной компании.

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Сумма сделки составила около 55 млрд долларов, а акционеры получили по 210 долларов наличными за каждую акцию. Это крупнейший в истории выкуп с привлечением долгового финансирования. Выручка компании за финансовый год — около 7,5 млрд долларов.

Процесс заключения сделки длился более десяти месяцев. О намерении приобрести EA консорциум объявил 29 сентября 2025 года, а 22 декабря того же года сделка была одобрена акционерами. Все необходимые разрешения регулирующих органов стороны получили в начале августа 2026 года.

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Смена владельца не повлияла на руководство EA — должность генерального директора по-прежнему занимает Эндрю Уилсон. Штаб-квартира также останется в Редвуд-Сити, штат Калифорния. «Мы будем смело инвестировать, ускорять инновации и создавать игры нового поколения для миллионов игроков», — заявил Уилсон.

Покупатели, в свою очередь, представляют сделку как долгосрочное стратегическое партнерство. Так, PIF называет развлечения и спорт ключевыми приоритетами своего портфеля. В Silver Lake считают, что EA «развивает воображение и объединяет людей», а Affinity Partners пообещала помогать компании «выходить на новую аудиторию».

Несмотря на это, заключение сделки сопровождалось политическими спорами в США. Профсоюзы и ряд конгрессменов выразили обеспокоенность участием саудовского фонда и ролью Affinity Partners, которую связывают с бывшим советником Белого дома. Проверка американского Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) затянула заключительный этап, однако препятствий для завершения сделки в итоге не возникло.

Проверки проводились не только в США. В конце июля 2026 года Европейская комиссия одобрила приобретение EA в рамках регламента о контроле за иностранными субсидиями (Foreign Subsidies Regulation, FSR). Ранее сделка уже получила одобрение антимонопольных органов ЕС.

Структуру финансирования стороны раскрыли ещё на старте — тогда, в сентябре 2025 года, консорциум договорился о приобретении EA. Участники консорциума должны были внести 36 млрд долларов собственного капитала, а JPMorgan Chase — предоставить ещё 20 млрд долларов в виде кредита.