Военные США передали управление спутником искусственному интеллекту

Исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) продемонстрировала автономное управление ориентацией спутника на орбите с помощью нейронной сети. Об этом пишет Space Connect.

В ходе эксперимента алгоритм машинного обучения взял на себя управление платформой космического аппарата. Эта платформа отвечает за ориентацию, выработку энергии, связь и терморегулирование. Традиционное бортовое программное обеспечение действует по заранее заданным правилам. Нейросеть же обрабатывала показания датчиков в режиме реального времени, самостоятельно подбирала наиболее подходящие действия и обеспечивала стабильную работу аппарата.

- Реклама -

Искусственный интеллект (ИИ) широко испытывается в наземном моделировании. Однако перенести нейронную сеть в агрессивную среду космоса значительно сложнее, поэтому орбитальный эксперимент стал заметной технологической вехой. Космические аппараты работают в условиях ограниченной вычислительной мощности, задержек связи и воздействия радиации. Поэтому автономные системы должны принимать быстрые и надежные решения без постоянного контроля операторов с Земли.

«Мы обязаны внедрять достижения ИИ на практике, чтобы предоставить нашим летчикам и военнослужащим Космических сил надежных автономных партнеров для реагирования на сегодняшние быстро меняющиеся вызовы», — отметил бригадный генерал Дуглас Викерт. Он возглавляет AFRL и одновременно занимает должность исполнительного директора Военно-воздушных сил по вопросам технологий.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Эта демонстрация вписывается в общий курс военных космических операций, направленный на обеспечение автономности. Количество спутников на орбите растет, а потенциальные противники разрабатывают средства, способные нарушить связь и работу наземных центров управления. Поэтому будущие аппараты будут все чаще вынуждены работать даже без связи с наземными операторами.

Для Космических сил США и их союзников автономные аппараты должны стать ключевым элементом устойчивой космической архитектуры. Вместо нескольких мощных спутников орбитальные группировки, вероятно, будут состоять из обширных сетей взаимосвязанных аппаратов. Такие спутники смогут совместно выполнять задачи, перераспределять функции и реагировать на угрозы с минимальным участием человека.

Читайте также: Китайские учёные передали управление спутником искусственному интеллекту. Что из этого получилось?

Управление на основе нейросетей имеет и другие преимущества перед обычным бортовым программным обеспечением. Алгоритмы машинного обучения адаптируются к изменяющимся условиям, компенсируют неожиданные возмущения и более точно подбирают параметры управления. Добиться этого с помощью жестко запрограммированных средств сложно. Со временем такой подход может продлить срок службы спутников, снизить расход топлива и сохранить работоспособность аппаратов даже при отказе или повреждении отдельных компонентов.

Последствия выходят далеко за пределы оборонной отрасли. Коммерческие спутниковые операторы всё активнее изучают ИИ для автоматизации повседневного управления аппаратами, оптимизации группировок и снижения операционных затрат. Гражданские космические агентства исследуют аналогичные технологии для миссий в дальний космос, где задержки сигнала делают невозможным постоянное управление с Земли.

«Мы использовали гибкость стартапа, чтобы перенести модель обучения с подкреплением из лаборатории прямо на орбиту», — рассказал Стив Роджерс, старший научный сотрудник AFRL по вопросам автономности на основе ИИ. По его словам, этот полёт — наглядный пример главной задачи ACT3, а именно внедрения ИИ в широких масштабах для Военно-воздушных и космических сил.

- Реклама -

Прежде чем управление полётом с помощью нейросетей станет стандартом для штатных подразделений, предстоит провести ещё немало испытаний. Впрочем, орбитальная демонстрация AFRL свидетельствует о том, что ИИ превращается из экспериментальной технологии в практический инструмент будущих космических операций.

Пентагон стремится как можно дольше сохранить работоспособность спутников не только с помощью средств автономного управления. В июне 2026 года Космические силы США через исследовательское подразделение SpaceWERX объявили конкурс проектов по созданию на околоземной орбите складов и депо для обслуживания спутников. Такие узлы должны продлевать срок службы аппаратов и повышать их маневренность, чтобы военные спутники не экономили каждый грамм топлива в критической ситуации.