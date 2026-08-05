Компания Hughes Satellite Systems Corporation (HSSC) обратилась в суд США с просьбой о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Об этом сообщает SpaceNews.
HSSC — материнская структура спутникового бизнеса Hughes в составе корпорации EchoStar. Ее основное операционное подразделение Hughes Network Systems предоставляет частным абонентам спутниковый интернет под брендом Hughesnet, а корпоративным клиентам — управляемые сетевые услуги под брендом HughesON. Вместе с HSSC заявление подали одиннадцать связанных компаний. Сама EchoStar и её другие бренды, в частности DISH TV, Sling TV и Boost Mobile, в процедуре участия не принимают.
Формальным поводом стали долги, срок погашения которых наступил. HSSC должна была выплатить примерно $1,5 млрд по двум выпускам приоритетных облигаций, подлежащих погашению 1 августа 2026 года. Деньги на счетах оказались значительно меньше — около $61,2 млн на дату подачи заявления. Директор по реструктуризации Роберт дель Дженио отметил в судебных документах, что компании не хватает средств на погашение, а рефинансировать долг на приемлемых условиях она не смогла.
Проблемы с ликвидностью накапливались из-за многолетнего оттока абонентов Hughesnet. В заявлении, поданном в суд, речь идет о примерно 641 тысяче пользователей — на 21,7 % меньше, чем 819 тысяч по состоянию на 30 июня 2025 года. Квартальная отчётность EchoStar, обнародованная 3 августа 2026 года, приводит несколько иную цифру — 622 тысячи абонентов широкополосного доступа, то есть на 59 тысяч меньше, чем в предыдущем квартале. Различные методики подсчёта общей картины не меняют. В конце 2020 года, когда Starlink только выходил на рынок, Hughesnet обслуживал более 1,5 млн пользователей.
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Первые тревожные сигналы появились ещё весной. Отчитываясь за первый квартал 2026 года, компания предупреждала о «существенных сомнениях» в отношении способности продолжать деятельность. По состоянию на 31 марта 2026 года абонентская база Hughesnet насчитывала 681 тысячу человек.
Восстановления абонентской базы в компании не прогнозируют. В судебных документах конкуренция со стороны операторов спутников на низкой околоземной орбите (LEO) названа структурной, а не циклической. Такие сети продолжают расширять покрытие и снижать стоимость услуг, поэтому давление на геостационарный бизнес будет сохраняться.
Корень проблемы — в физике орбит. Спутники серии Jupiter, на которых основана сеть Hughesnet, работают на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров. Такая орбита обеспечивает широкий охват с помощью небольшого количества аппаратов, но ценой этого становится задержка сигнала примерно в 600 миллисекунд. В свою очередь, LEO-спутники вращаются на высотах от 340 до 1200 километров и обеспечивают задержку в пределах 20–40 миллисекунд. По скорости такое соединение приближается к наземному широкополосному интернету.
Помимо Starlink, у которого на орбите находится более 8 тысяч аппаратов, собственную низкоорбитальную сеть развертывает Amazon. Компания переименовала проект Kuiper в Amazon Leo и готовит сервис к коммерческому запуску.
Несмотря на потери в потребительском сегменте, Hughes Network Systems рассчитывает удержаться на плаву благодаря корпоративным и государственным заказчикам. По состоянию на 31 марта 2026 года портфель контрактов в этом направлении составлял около 1,5 млрд долларов. Сюда входят управляемые сетевые услуги для розничной торговли, банков и отелей, многоорбитальная связь для коммерческих авиакомпаний, а также системы для оборонных и разведывательных ведомств США и союзников. Подразделение также инвестирует средства в наземные станции для LEO-систем, плоские панельные антенны и многоорбитальные терминалы.
Реструктуризация уже затронула персонал. В конце июля 2026 года около 400 из примерно 1275 сотрудников получили уведомления об увольнении. Большинство из них покинут компанию во второй половине сентября. При этом обслуживание существующих абонентов Hughesnet продолжается.
Процедура по главе 11 позволяет реструктуризировать долги без прекращения деятельности, однако на этот раз она началась без предварительных договоренностей с кредиторами. Группа держателей примерно 80% приоритетных облигаций еще 21 июля 2026 года выдвинула претензии в отношении операций между HSSC и материнской компанией. Речь идет о дивидендах на сумму около $1,029 млрд, выплаченных EchoStar в феврале и марте 2024 года, а также о налоговых возмещениях примерно на $196 млн. Кредиторы считают, что эти операции могут свидетельствовать о выводе активов. Компания претензии не признает. Для их проверки она создала специальный комитет.
Несмотря на банкротство подразделения, рынок отреагировал ростом. В день подачи заявления акции EchoStar на Nasdaq подорожали почти на 7%.
Для самой EchoStar это уже вторая дочерняя компания, которая чуть больше чем за месяц оказалась в суде по делам о банкротстве. В конце июня 2026 года в тот же суд в Хьюстоне обратился оператор спутникового телевидения Dish DBS, который не погасил облигации на сумму $2 млрд. Общий долг объединенной группы достигает $25 млрд, и главным источником средств для расчетов с кредиторами остается продажа радиочастотного спектра.