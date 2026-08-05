Компания Hughes Satellite Systems Corporation (HSSC) обратилась в суд США с просьбой о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. Об этом сообщает SpaceNews.

HSSC — материнская структура спутникового бизнеса Hughes в составе корпорации EchoStar. Ее основное операционное подразделение Hughes Network Systems предоставляет частным абонентам спутниковый интернет под брендом Hughesnet, а корпоративным клиентам — управляемые сетевые услуги под брендом HughesON. Вместе с HSSC заявление подали одиннадцать связанных компаний. Сама EchoStar и её другие бренды, в частности DISH TV, Sling TV и Boost Mobile, в процедуре участия не принимают.

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Формальным поводом стали долги, срок погашения которых наступил. HSSC должна была выплатить примерно $1,5 млрд по двум выпускам приоритетных облигаций, подлежащих погашению 1 августа 2026 года. Деньги на счетах оказались значительно меньше — около $61,2 млн на дату подачи заявления. Директор по реструктуризации Роберт дель Дженио отметил в судебных документах, что компании не хватает средств на погашение, а рефинансировать долг на приемлемых условиях она не смогла.

Проблемы с ликвидностью накапливались из-за многолетнего оттока абонентов Hughesnet. В заявлении, поданном в суд, речь идет о примерно 641 тысяче пользователей — на 21,7 % меньше, чем 819 тысяч по состоянию на 30 июня 2025 года. Квартальная отчётность EchoStar, обнародованная 3 августа 2026 года, приводит несколько иную цифру — 622 тысячи абонентов широкополосного доступа, то есть на 59 тысяч меньше, чем в предыдущем квартале. Различные методики подсчёта общей картины не меняют. В конце 2020 года, когда Starlink только выходил на рынок, Hughesnet обслуживал более 1,5 млн пользователей.

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Первые тревожные сигналы появились ещё весной. Отчитываясь за первый квартал 2026 года, компания предупреждала о «существенных сомнениях» в отношении способности продолжать деятельность. По состоянию на 31 марта 2026 года абонентская база Hughesnet насчитывала 681 тысячу человек.

Восстановления абонентской базы в компании не прогнозируют. В судебных документах конкуренция со стороны операторов спутников на низкой околоземной орбите (LEO) названа структурной, а не циклической. Такие сети продолжают расширять покрытие и снижать стоимость услуг, поэтому давление на геостационарный бизнес будет сохраняться.

Корень проблемы — в физике орбит. Спутники серии Jupiter, на которых основана сеть Hughesnet, работают на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров. Такая орбита обеспечивает широкий охват с помощью небольшого количества аппаратов, но ценой этого становится задержка сигнала примерно в 600 миллисекунд. В свою очередь, LEO-спутники вращаются на высотах от 340 до 1200 километров и обеспечивают задержку в пределах 20–40 миллисекунд. По скорости такое соединение приближается к наземному широкополосному интернету.

Помимо Starlink, у которого на орбите находится более 8 тысяч аппаратов, собственную низкоорбитальную сеть развертывает Amazon. Компания переименовала проект Kuiper в Amazon Leo и готовит сервис к коммерческому запуску.

Несмотря на потери в потребительском сегменте, Hughes Network Systems рассчитывает удержаться на плаву благодаря корпоративным и государственным заказчикам. По состоянию на 31 марта 2026 года портфель контрактов в этом направлении составлял около 1,5 млрд долларов. Сюда входят управляемые сетевые услуги для розничной торговли, банков и отелей, многоорбитальная связь для коммерческих авиакомпаний, а также системы для оборонных и разведывательных ведомств США и союзников. Подразделение также инвестирует средства в наземные станции для LEO-систем, плоские панельные антенны и многоорбитальные терминалы.

Реструктуризация уже затронула персонал. В конце июля 2026 года около 400 из примерно 1275 сотрудников получили уведомления об увольнении. Большинство из них покинут компанию во второй половине сентября. При этом обслуживание существующих абонентов Hughesnet продолжается.

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Процедура по главе 11 позволяет реструктуризировать долги без прекращения деятельности, однако на этот раз она началась без предварительных договоренностей с кредиторами. Группа держателей примерно 80% приоритетных облигаций еще 21 июля 2026 года выдвинула претензии в отношении операций между HSSC и материнской компанией. Речь идет о дивидендах на сумму около $1,029 млрд, выплаченных EchoStar в феврале и марте 2024 года, а также о налоговых возмещениях примерно на $196 млн. Кредиторы считают, что эти операции могут свидетельствовать о выводе активов. Компания претензии не признает. Для их проверки она создала специальный комитет.

Несмотря на банкротство подразделения, рынок отреагировал ростом. В день подачи заявления акции EchoStar на Nasdaq подорожали почти на 7%.

Для самой EchoStar это уже вторая дочерняя компания, которая чуть больше чем за месяц оказалась в суде по делам о банкротстве. В конце июня 2026 года в тот же суд в Хьюстоне обратился оператор спутникового телевидения Dish DBS, который не погасил облигации на сумму $2 млрд. Общий долг объединенной группы достигает $25 млрд, и главным источником средств для расчетов с кредиторами остается продажа радиочастотного спектра.