Starlink удвоил абонентскую базу за год и принес SpaceX 4,3 млрд долларов

Единственным прибыльным сегментом SpaceX по итогам второго квартала 2026 года стало телекоммуникационное направление, говорится в финансовом отчете компании.

Выручка сегмента связи составила $4,3 млрд. Это на 32% больше, чем в первом квартале 2026 года, и на 66% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 79% — до $1,7 млрд. В то же время космический бизнес и искусственный интеллект завершили квартал с убытками.

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Такой результат обеспечил рост абонентской базы Starlink. В течение второго квартала 2026 года она пополнилась на рекордные 1,7 млн пользователей, а за год удвоилась. О 12 млн активных клиентов Starlink сообщал ещё в начале июня 2026 года. Теперь эту отметку зафиксировала и официальная отчетность — по состоянию на 30 июня.

В то же время средний доход на одного абонента (ARPU) остался на уровне первого квартала 2026 года — 66 долларов в месяц. Годом ранее ARPU составлял 85 долларов.

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Притоку новых клиентов не помешало даже повышение цен на услуги спутникового оператора. Впрочем, часть экспертов опасается, что такая ценовая политика со временем замедлит рост аудитории сервиса.

Корпоративное и государственное направление Starlink развивалось ещё более стремительно, чем клиентское. Его доходы за год выросли на 108% — до 1,8 млрд долларов, а по сравнению с первым кварталом 2026 года — на 63%. Глава SpaceX Илон Маск ожидает, что со временем поступления от бизнеса и государственных заказчиков заметно превысят доходы от частных пользователей.

По информации PCMag, Маск также пообещал вывести на рабочую орбиту спутники Starlink поколения V3 в ходе 14-го полёта ракеты-носителя Starship. Эти аппараты способны обеспечивать гигабитные скорости передачи данных.

Первые серийные спутники V3 уже побывали в космосе. Во время 13-го полёта Starship в июле 2026 года SpaceX вывела на орбиту 20 таких аппаратов. Однако уже через 20 минут их намеренно свели с орбиты, и они сгорели в плотных слоях атмосферы. Пробный запуск должен был проверить аппаратуру связи и собрать телеметрические данные.

Прежде чем Starlink сможет предложить клиентам более высокие скорости, на орбите должна накопиться «критическая масса» спутников V3 — не менее тысячи аппаратов. К этой отметке компания приблизится во втором квартале 2027 года, как прогнозирует Маск.

Успехи в сфере телекоммуникаций всё же не уберегли SpaceX от убытков в целом. Совокупная выручка компании за второй квартал 2026 года выросла за год на 92% — до $7,8 млрд. Однако чистый убыток составил $541 млн. На конец июня 2026 года SpaceX располагала $100 млрд денежных средств, их эквивалентов и высоколиквидных ценных бумаг. Портфель заключенных контрактов достиг $47,5 млрд.