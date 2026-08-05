Компания SpaceX всё чаще резервирует места на ракетах Falcon 9 для запусков собственных спутников Starlink. Из-за этого она отказывает конкурирующим космическим компаниям, которые практически полностью зависят от неё в вопросах доставки полезных нагрузок на орбиту. Об этом сообщает Reuters.

Доля миссий Starlink в портфеле запусков Falcon 9 растёт из года в год. Если в 2020 году она составляла 54 %, то к 2026 году выросла примерно до 79 %.

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Согласно инсайдерской информации издания, в течение последних месяцев как минимум семь космических компаний узнали, что Falcon 9 полностью забронирована для всех типов миссий до 2028 или 2029 года. Ситуацию осложняют планы SpaceX по переходу на новую ракету Starship. Она полностью многоразовая и дешевле Falcon 9. Первый орбитальный запуск Starship ожидается в конце 2026 года. В ходе него на орбиту выведут партию спутников Starlink следующего поколения.

Рост доли запусков Starlink отражает экономическую логику компании. По оценкам аналитиков, одна миссия Starlink на ракете Starship может приносить SpaceX значительно больше дохода, чем запуск груза стороннего заказчика. Разница может достигать десятков миллионов долларов. Такой расчет основан на ожидаемой отдаче от расширения группировки Starlink.

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Спутниковая группировка Starlink насчитывает более 10 тысяч действующих аппаратов. Она обеспечивает до 60 % выручки SpaceX. В 2025 году этот сервис принес компании $11,4 млрд дохода. А собственно космический бизнес SpaceX — то есть запуски ракет — принес тогда всего $4,1 млрд. Даже с переходом на Starship значительную часть запусков компании, вероятно, по-прежнему будут занимать два направления — обязательства перед Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и дальнейшее расширение Starlink.

SpaceX заявила, что будет использовать Starship для расширения сети Starlink. В перспективе компания планирует запустить до миллиона спутников, работающих на солнечной энергии. Их разрабатывают как орбитальные центры обработки данных для искусственного интеллекта. Кроме того, NASA заключило соглашение с SpaceX об использовании Starship в качестве лунного посадочного модуля уже с 2028 года. Контракт с NASA предусматривает десятки полётов для дозаправки в космосе и испытаний Starship.

Ранее SpaceX уже предупреждала, что может отдавать приоритет собственным запускам перед дополнительными контрактами с правительством США или сторонними заказчиками. Falcon 9 остается основной рабочей ракетой для большей части космической отрасли США. Причина — многоразовая первая ступень и высокая частота запусков. Впрочем, его цена выросла с примерно $54 млн в 2013 году до примерно $74 млн в настоящее время. По мнению аналитиков, SpaceX может ещё больше повысить стоимость доступа в космос. Это может вытеснить десятки более мелких игроков, которые создают космические аппараты без собственной ракеты орбитального класса.

Остальные участники рынка космических запусков пока не могут сравниться с SpaceX по многократности использования Falcon 9. А она уже достигла 35 повторных запусков с одной и той же ракетой-носителем. Ракета New Glenn от Blue Origin взорвалась на стартовой площадке в мае 2026 года, поэтому её запуски приостановлены как минимум до конца года. Ракета Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) должна была стать основным поставщиком услуг по запуску сети Leo компании Amazon. Однако её запуск приостановлен с февраля 2026 года из-за проблем с ракетой-носителем.

Наибольшие шансы составить конкуренцию SpaceX имеет компания Rocket Lab. Она занимает второе место после SpaceX по темпам запусков. Сейчас Rocket Lab разрабатывает полностью многоразовую ракету Neutron. В то же время компания готовится приобрести оператора спутниковой связи Iridium за $8 млрд. Rocket Lab также продает компоненты для спутников, и выручка от этого направления уже начала превышать выручку от запуска спутников.

«Наша бизнес-модель отличается от модели SpaceX — с самого начала мы ставили перед собой цель поставлять нашим клиентам коммерческие компоненты и системы, — отметил генеральный директор Rocket Lab Питер Бек. — Если никто не сможет ничего запустить, то и бизнес по продаже компонентов тоже закроется. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы все остальные смогли осуществить запуск».

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Начиная с 2000 года более 500 американских компаний инвестировали около 50 млрд долларов в создание космических аппаратов и их эксплуатацию. Эта сумма составляет значительную часть спроса на ракетные запуски в США.

Финансовая отчётность SpaceX за второй квартал 2026 года подтверждает прибыльность именно телекоммуникационного направления. Сегмент связи Starlink принёс SpaceX 4,3 млрд долларов выручки. Он остался единственным прибыльным направлением бизнеса, тогда как космический сегмент и направление искусственного интеллекта завершили квартал с убытками. Абонентская база сервиса за год удвоилась и достигла 12 млн пользователей.