Испанский стартап Kreios Space разрабатывает спутник, работающий на атмосферных газах

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Kreios Space
Фото: Kreios Space

Испанская компания Kreios Space проведёт первую орбитальную демонстрацию воздушно-реактивной электрической двигательной установки (Air-Breathing Electric Propulsion, ABEP).

Демонстрационный аппарат будет построен на микроспутниковой платформе MP42 компании Kongsberg NanoAvionics. Запуск первой миссии запланирован на 2027 год.

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Технология ABEP рассчитана на сверхнизкую околоземную орбиту (Very Low Earth Orbit, VLEO) — примерно 200 км над поверхностью Земли. Вместо запаса топлива на борту установка забирает разреженные газы из верхних слоев атмосферы. Эти газы и служат рабочим телом для электрических двигателей. Обычные аппараты на такой орбите быстро снижаются из-за сопротивления атмосферы, поэтому требуют большого запаса топлива. Это либо сокращает срок службы спутника, либо увеличивает его массу.

NanoAvionics адаптирует платформу к требованиям миссии, установит полезную нагрузку, проведет испытания системы и подготовит аппарат к работе. После этого управление спутником перейдет к Kreios Space.

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Сама миссия преследует три цели. Спутник должен проверить работу двигателя ABEP и измерить параметры среды на сверхнизкой орбите. Третья задача — съемка с разрешением менее 1 м в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

Интерес к VLEO растёт, ведь с такой высоты можно получать более детализированные снимки Земли и обеспечивать связь с меньшей задержкой. В то же время освоение таких орбит технически сложно. Помимо Kreios Space, над технологией ABEP работают Viridian Space, Лаборатория двигательных установок Европейского космического агентства (ЕКА) и индийская Orbitt Space.

Европейский проект продвинулся ещё в марте 2026 года. Тогда проект компаний TransMIT GmbH и IQM, финансируемый ЕКА, прошел критический обзор конструкции. Речь идет о бескатодном двигателе, который улавливает молекулы азота и кислорода на высоте от 180 до 250 км. Его прототип будут испытывать в вакуумных камерах, имитирующих условия сверхнизкой орбиты.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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