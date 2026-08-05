Испанский стартап Kreios Space разрабатывает спутник, работающий на атмосферных газах

Испанская компания Kreios Space проведёт первую орбитальную демонстрацию воздушно-реактивной электрической двигательной установки (Air-Breathing Electric Propulsion, ABEP).
Демонстрационный аппарат будет построен на микроспутниковой платформе MP42 компании Kongsberg NanoAvionics. Запуск первой миссии запланирован на 2027 год.
Технология ABEP рассчитана на сверхнизкую околоземную орбиту (Very Low Earth Orbit, VLEO) — примерно 200 км над поверхностью Земли. Вместо запаса топлива на борту установка забирает разреженные газы из верхних слоев атмосферы. Эти газы и служат рабочим телом для электрических двигателей. Обычные аппараты на такой орбите быстро снижаются из-за сопротивления атмосферы, поэтому требуют большого запаса топлива. Это либо сокращает срок службы спутника, либо увеличивает его массу.
NanoAvionics адаптирует платформу к требованиям миссии, установит полезную нагрузку, проведет испытания системы и подготовит аппарат к работе. После этого управление спутником перейдет к Kreios Space.
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Сама миссия преследует три цели. Спутник должен проверить работу двигателя ABEP и измерить параметры среды на сверхнизкой орбите. Третья задача — съемка с разрешением менее 1 м в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.
Интерес к VLEO растёт, ведь с такой высоты можно получать более детализированные снимки Земли и обеспечивать связь с меньшей задержкой. В то же время освоение таких орбит технически сложно. Помимо Kreios Space, над технологией ABEP работают Viridian Space, Лаборатория двигательных установок Европейского космического агентства (ЕКА) и индийская Orbitt Space.
Европейский проект продвинулся ещё в марте 2026 года. Тогда проект компаний TransMIT GmbH и IQM, финансируемый ЕКА, прошел критический обзор конструкции. Речь идет о бескатодном двигателе, который улавливает молекулы азота и кислорода на высоте от 180 до 250 км. Его прототип будут испытывать в вакуумных камерах, имитирующих условия сверхнизкой орбиты.