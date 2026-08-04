В Украине введут обязательное декларирование IMEI телефонов на таможне

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В Україні почнуть фіксувати IMEI телефонів на митниці
Фото: DenPhotos / Shutterstock

При ввозе мобильных телефонов в Украину их IMEI-коды придется указывать в таможенных декларациях. Соответствующий указ уже подписан Министерством финансов, а зарегистрировано его Министерством юстиции. Об этом сообщил глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский.

IMEI — это уникальный идентификационный номер каждого мобильного телефона. Раньше при таможенном оформлении его не требовали. Когда новые правила вступят в силу, каждый импортируемый телефон будут привязывать к конкретному IMEI ещё на границе.

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В БЭБ считают, что такая привязка затруднит ввоз электроники по «серым» схемам и сделает рынок более прозрачным. По прогнозам бюро, эти изменения будут ежегодно приносить государственному бюджету более 5 млрд грн дополнительных поступлений.

По словам Цивинского, эту инициативу предварительно обсудили с Минфином, Государственной таможенной службой и крупнейшими легальными сетями по продаже электроники.

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Следующим шагом должно стать указание IMEI мобильных телефонов в фискальных чеках. Над этим механизмом в БЭБ уже ведут работу совместно с Минфином и Государственной налоговой службой.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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