В Украине начались съемки фильма «Петрик Пяточкин в кино»

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Студія «КиївФільм» розпочала знімання фільму «Петрик П'яточкин у кіно»

В Украине начались съемки семейной игровой комедии «Петрик Пяточкин в кино», сообщили в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Роль главного героя досталась 9-летнему Александру Войтеховскому из Днепра, для которого этот фильм станет дебютом в большом кино. Мальчик прошел масштабный кастинг и обошел более 500 претендентов со всей страны. По словам создателей фильма, именно его искренность, харизма и естественность помогли ему стать новым воплощением легендарного героя.

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Родителей Петрика Пяточкина сыграют актриса Екатерина Кузнецова и телеведущий и шоумен Андрей Бедняков. На первых кадрах со съемочной площадки в Киеве актеры предстали в ярких стилизованных образах.

В основу фильма легло наследие мультфильма «Как Петрик Пяточкин слонят считал», который студия «Киевнаукфильм» выпустила в 1984 году. Историю о гиперактивном мальчике написала сценаристка Наталья Гузеева, а режиссером-мультипликатором выступил Александр Викен. Художником-постановщиком мультфильма стал Николай Чурилов, а музыку к нему написал композитор Владимир Быстряков. С тех пор эта история стала частью украинской культуры и любимой для нескольких поколений зрителей.

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Современный проект студии «КиевФильм» переносит классическую историю в формат художественного кино с совершенно новым сюжетом. Сценарий написали Александр Брагин и Евгений Таллер, который также выступил продюсером картины. Режиссером-постановщиком стал Александр Кириенко, ранее работавший на телеканалах «Студия 1+1», «Новый канал» и ICTV. Оператором картины выступил Юрий Король, известный по фильмам «Киборги. Герои не умирают», «Первые дни» и «Мирный-21».

Ранее Евгений Таллер сообщал, что команде удалось получить разрешение на экранизацию мультфильма, на котором выросло несколько поколений украинцев. Премьера семейной комедии «Петрик Пяточкин в кино» на больших экранах состоится в 2027 году. Авторы обещают постепенно раскрывать других участников съемочного процесса и делиться эксклюзивными кадрами со съемочной площадки.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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