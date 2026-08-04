SWEET.TV приступил к съемкам обновленной версии «Фабрики звезд»

Онлайн-сервис SWEET.TV приступил к съемкам музыкального проекта «Фабрика звезд». Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе платформы.

Первым этапом стали очные кастинги, по результатам которых будут отобраны 11 участников шоу. Именно они будут учиться в обновленной музыкальной академии и бороться за шанс стать новыми именами украинской поп-сцены.

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Формат проекта заметно изменился по сравнению с предыдущими сезонами. Вместо «Звездного дома» участники будут учиться в современной музыкальной академии на базе Respublika STEAM School.

«Сегодня „Фабрика звёзд“ — это уже совсем другой формат. Вместо „Звёздного дома“ участники будут учиться в современной музыкальной академии на базе Respublika STEAM School. Мы создаем среду, где главное — развитие, профессиональный рост и качественный музыкальный продукт. Именно так рождается новое поколение украинских артистов и новая украинская музыка», — комментирует руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

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Возобновление проекта вызвало большой интерес у молодых артистов. Всего команда получила 1782 заявки со всей Украины и из-за рубежа. Совместно с экспертами организаторы отобрали 50 сильнейших вокалистов и пригласили их в Киев на финальные офлайн-прослушивания.

«Мы отобрали очень сильных участников — амбициозных, самобытных и открытых к обучению. Для нас важно найти не только талантливых вокалистов, но и личностей со своим собственным видением, характером и желанием развиваться», — добавляет Владимир Завадюк.

Сам кастинг будет проходить в несколько этапов. Сначала 50 участников встретятся с командой проекта, которая оценит их вокальный потенциал, артистизм и готовность к обучению. По итогам этого этапа в следующий тур пройдут 30 конкурсантов. Их будут оценивать главный ментор проекта Алан Бадоев, продюсеры и команда «Фабрики звёзд». Затем будут определены 20 финалистов, которые продолжат борьбу за место среди 11 участников обновленного шоу.

Эти 20 конкурсантов выйдут на финальное прослушивание. Помимо Алана Бадоева, участников будут оценивать музыкальный продюсер и основательница лейбла POMITNI Ирина Горова, хитмейкер, продюсер и основатель лейбла ENKO Иван Клименко, а также музыкальный продюсер Михаил Хонякин.

К очным кастингам присоединятся и будущие наставники проекта — TAYANNA, LAUD, Виталий Ажнов и Яна Цибульская. Они помогут оценить потенциал участников, а уже во время обучения в музыкальной академии станут их наставниками.

Будущих фабрикантов будут поддерживать Владимир Дантес и Даша Кубик. Они помогут участникам справиться с волнением, а зрителям откроют закулисье проекта и самые эмоциональные моменты кастингов.

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Тех, кто пройдет отбор, ждет обучение в академии и работа с лучшими хитмейкерами и специалистами украинской музыкальной индустрии. Кроме того, участники будут совершенствовать вокальное и сценическое мастерство, создавать авторские песни, проходить творческие испытания и получат мощную медийную поддержку от SWEET.TV.

Премьера обновленной «Фабрики звёзд» состоится 4 сентября 2026 года эксклюзивно на SWEET.TV. Новые выпуски будут выходить каждую пятницу.