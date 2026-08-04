Spotify достиг рекордных 300 млн подписчиков Premium

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Spotify

Шведский стриминговый сервис Spotify сообщил в отчете за второй квартал 2026 года, что число подписчиков Premium достигло 300 млн.

Это на 9 % больше, чем годом ранее. Еще заметнее выросла общая аудитория — количество ежемесячных активных пользователей (MAU) увеличилось на 12%, до 777 млн. Эта аудитория включает в себя и тех, кто слушает музыку по бесплатному тарифу с рекламой. Впрочем, это немного меньше, чем ожидала сама компания.

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По количеству платных подписчиков Spotify остается мировым лидером среди музыкальных сервисов. У ближайшего конкурента, Apple Music, по оценкам, около 100 млн подписчиков — почти втрое меньше.

Отдельно в отчете компания упомянула о новых функциях, добавленных в течение квартала. Так, в июне 2026 года сервис запустил функцию Reserved by Spotify. Эта опция позволяет подписчикам Premium резервировать билеты на концерты ещё до начала общей продажи. Еще одной новинкой стал инструмент, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) генерирует персональные подкасты для слушателей. А в мае 2026 года Spotify вместе с Universal Music Group договорился о платных ИИ-каверах и ремиксах для подписчиков Premium.

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Прогноз на текущий, третий квартал 2026 года также оказался более сдержанным, чем ожидания рынка. К его завершению в сентябре Spotify рассчитывает увеличить аудиторию до 788 млн MAU. Аналитики же в среднем прогнозируют 793,5 млн, пишет Bloomberg. Обычно сервис сосредотачивается на росте платной аудитории как способе увеличить выручку. Впрочем, инвесторы следят и за общим количеством пользователей, объясняет издание. Для них это показатель состояния бизнеса.

В то же время финансовые итоги второго квартала оказались впечатляющими. Выручка выросла на 14 % — до 4,78 млрд евро (5,5 млрд долларов). Чистая прибыль составила 545 млн евро (628 млн долларов) по сравнению с убытком в 86 млн евро за тот же период 2025 года. Валовая маржа выросла до 33,4% — это самый высокий показатель за всю историю компании. В Spotify объяснили такую динамику тем, что количество подписчиков Premium росло быстрее, чем расходы на музыку, аудиокниги и подкасты.

В то же время без проблем не обошлось. В мае и июле 2026 года сервис пережил как минимум два крупных сбоя. Каждый из них длился несколько часов. Платформу также критикуют за распространение некачественного ИИ-контента, хотя компания ввела значки верификации и другие инструменты.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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