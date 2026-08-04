Samsung запретила приложения для Smart TV со встроенным SDK резидентных прокси

Компания Samsung запретила публикацию приложений для Smart TV, которые пропускают сторонний трафик через домашнее интернет-соединение владельцев телевизоров. Об этом сообщает TechCrunch.

Поводом послужило исследование норвежской компании по кибербезопасности Mnemonic. Её специалисты обнаружили компоненты резидентных прокси (residential proxy) в нескольких популярных приложениях магазина Samsung. Среди них оказалась и лицензионная игра Pac-Man из подборки «Выбор редакции».

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Достаточно было одного клика, чтобы игра превратила телевизор в выходной узел резидентной прокси-сети. В результате посторонние люди могли направлять свой веб-трафик через домашнее подключение владельца телевизора.

В коде Pac-Man консультант по информационной безопасности Харрисон Сэнд (Harrison Sand) обнаружил компонент израильской компании Bright Data. Она предоставляет доступ к сети, состоящей из миллионов домашних подключений по всему миру. Подключенные устройства служат исходными узлами для массового сбора публичных данных, в том числе для обхода систем защиты от скрапинга.

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По словам Сенда, прокси-код загружался при запуске игры, однако не включался автоматически. Он начинал работать в фоновом режиме только после согласия пользователя и оставался активным до удаления приложения. Исследователь отмечает, что изменение кода на удаленном сервере теоретически способно одновременно изменить поведение сотен миллионов телевизоров и превратить их во вредоносный ботнет.

Выявить такие компоненты сложно из-за самого устройства приложений. Многие из них представляют собой лишь небольшую оболочку, которая загружает основное содержимое с удаленного сервера. Из-за этого во время модерации магазин видит минимальный объем исходного кода, тогда как реальная функциональность остается вне проверки. Проверенный код не всегда совпадает с тем, что в конечном итоге работает на устройстве, отметил Сенд.

После обращения журналистов компания Samsung подтвердила, что уже запретила публикацию новых приложений с подобными механизмами. Компания также вводит для разработчиков более строгие правила, которые прямо запрещают встраивать набор инструментов резидентных прокси (residential proxy SDK). При этом Samsung ищет и удаляет уже опубликованные приложения с такими компонентами. Bright Data на запрос TechCrunch не ответила.

Резидентные прокси не ограничиваются телевизорами — исследователи обнаруживают их также в мобильных приложениях и на приставках на базе Android. Эта технология используется для обхода интернет-цензуры и массового сбора общедоступных данных, однако специалисты по кибербезопасности связывают её и с деятельностью злоумышленников. Такой трафик маскируется под обычное домашнее подключение, поэтому практически не отличается от легитимного.

Подобным путем ранее пошла компания LG. Как сообщал KrebsOnSecurity, в июле 2026 года компания объявила о приостановке работы приложений, способных превращать телевизоры в резидентные прокси. Причиной стало то, что около 42 % приложений в магазине LG подключали телевизоры к прокси-сети.

Напомним, в марте 2026 года стало известно, что приложения для Smart TV с кодом Bright Data собирали веб-данные в фоновом режиме. Собранные данные затем продавали компаниям, занимающимся обучением языковых моделей. Тогда же приложения с прокси-интеграциями Bright SDK были заблокированы Amazon, а Google запретила запускать постоянные фоновые SDK-процессы.