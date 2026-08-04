Космические силы США выделили компании K2 Space средства на испытания лазерной связи

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K2 Space
Фото: K2 Space

31 июля 2026 года Космические силы США заключили с компанией K2 Space контракт на сумму 22,9 млн долларов. Средства будут направлены на испытания лазерных терминалов связи Enterprise Space Terminal на орбите Земли. К 2028 году компания должна интегрировать два терминала в свои спутниковые платформы и вывести их на орбиту. После этого K2 Space проведет демонстрацию передачи данных между аппаратами, сообщает SpaceNews.

Контракт с K2 Space заключило подразделение Space-Based Sensing and Targeting Directorate, входящее в состав Space Systems Command, в рамках программы FreeSol. Вся сумма была профинансирована из бюджета на исследования и разработки на 2025 финансовый год. Каждый терминал будет работать в качестве дополнительной полезной нагрузки на отдельном спутнике K2 Space.

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Испытания проходят в рамках программы Enterprise Space Terminal стоимостью около 100 млн долларов, запущенной в 2024 году. В настоящее время терминалы разрабатывают компании CACI International, General Atomics и Viasat. Их выбрали в качестве поставщиков для третьей фазы программы ещё в 2025 году. Заказчик пока не раскрывает, чьи терминалы будут использоваться во время демонстрации с K2 Space. Все решения при этом разрабатываются в соответствии с едиными техническими стандартами, чтобы обеспечить совместимость оборудования разных производителей.

Лазерная связь позволяет передавать большие объемы данных между спутниками с помощью узконаправленных оптических лучей. Эта технология требует чрезвычайно точного наведения. Аппараты движутся с высокой скоростью и могут находиться на расстоянии тысяч километров друг от друга. Именно её рассматривают в качестве основы перспективной военной космической сети передачи информации.

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Проект финансируется подразделением Space-Based Sensing and Targeting. Оно отвечает за развитие систем слежения за целями и оптической сети Space Data Network, которая будет передавать военную информацию через космос. Это же подразделение курирует программу Space-Based Airborne Moving Target Indicator. Она призвана обеспечить непрерывное отслеживание самолетов и других воздушных целей с орбиты.

Новый контракт предусматривает продолжение сотрудничества K2 Space с Пентагоном. Ранее компания была выбрана участником программы Overhead Persistent Infrared Space Modernization Initiative (OPIR SMI). Это научно-исследовательская инициатива, направленная на поддержку разработки технологий космического предупреждения о ракетных пусках и противоракетной защиты.

Помимо K2 Space, к созданию сети передачи данных Космические силы США привлекли и других подрядчиков. Так, SpaceX строит магистральную сеть SDN Backbone стоимостью 2,29 млрд долларов, которая также будет опираться на межспутниковые лазерные каналы.

Этого же подрядчика Космические силы США привлекли и к смежной задаче — слежению за воздушными целями. В июне 2026 года SpaceX получила контракт на 4,16 млрд долларов на развертывание соответствующей орбитальной группировки. Это то же направление, что и упомянутая выше программа Space-Based Airborne Moving Target Indicator.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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