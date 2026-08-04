Китай вывел на орбиту 23-ю группу спутников сети GuoWang

Китай вывел на низкую околоземную орбиту очередную группу аппаратов национальной системы спутникового интернета GuoWang. Запуск состоялся 4 августа в 16:52 по пекинскому времени (11:52 по киевскому) с первой коммерческой стартовой площадки космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань, сообщает Xinhua.
Аппараты доставила ракета-носитель «Чанчжэн-8А» (Long March 8A, CZ-8A). На её борту находились девять спутников, а сама миссия стала 23-м развертыванием группировки GuoWang, отмечает China in Space. Все спутники вышли на расчетную орбиту, поэтому запуск был признан успешным.
Для ракеты этот полёт стал первым после комплексной модернизации. Китайские специалисты полностью проверили обновлённые системы и подтвердили увеличение грузоподъёмности ракеты-носителя. Это должно позволить более эффективно проводить будущие массовые запуски спутниковых группировок.
Помимо проверки систем, во время полёта были опробованы несколько новых технологий. При этом инженеры оптимизировали подготовку к старту и заметно повысили общую эффективность предстартовых операций.
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Главным достижением миссии стало непосредственное выведение спутников на целевую орбиту — такой режим был применен впервые. Благодаря этому аппараты смогут приступить к работе значительно быстрее. Раньше им приходилось самостоятельно выходить на расчетную орбиту в течение нескольких месяцев после старта.
«Чанчжэн-8А» — двухступенчатая ракета с водородно-кислородной верхней ступенью. Её длина составляет 50,5 м, диаметр головного обтекателя — 5,2 м. Ракета-носитель способна доставить 9,8 т груза на низкую околоземную орбиту и 3,5 т — на геопереходную.
Спутники для этой миссии изготовила Китайская академия космических технологий. Аппараты, выводимые ракетами «Чанчжэн-8А» и «Чанчжэн-12», используют малую спутниковую платформу и весят около 695 кг каждый. Для более тяжёлой платформы, примерно на треть больше по размеру и массой до 1000 кг, используются ракеты-носители «Чанчжэн-5B» и «Чанчжэн-6А». Обе платформы маневрируют на орбите с помощью электрических двигателей и питаются от двух солнечных панелей.
После этого запуска на орбите находятся 186 аппаратов GuoWang — часть из них уже работает, остальные поднимаются на рабочие высоты. Согласно планам, в течение 2026 года на орбиту должны выйти 310 спутников, в 2027-м — 900, а начиная с 2028-го — по 3600 ежегодно. В 2030-х годах группировка может насчитывать до 13 000 рабочих аппаратов.
Сетью управляет государственная компания China Satellite Network Group. Она планирует предоставлять услуги доступа к интернету по всему миру, однако в настоящее время сосредоточивается прежде всего на покрытии территории самого Китая.
Развертывание GuoWang вписывается в более широкую космическую программу страны. Пекин развивает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны. При государственной поддержке китайские специалисты разрабатывают миссии к астероидам и Марсу. В то же время на околоземной орбите работает национальная космическая станция, открытая и для международного сотрудничества. В 2025 году страна осуществила 92 запуска, побив собственный рекорд.
Группировка GuoWang пополняется регулярно. Так, 17 июня 2026 года ракета «Чанчжэн-12» доставила с того же космодрома 22-ю партию — тоже девять аппаратов. На тот момент сеть насчитывала 175 спутников.
Параллельно с GuoWang Китай развертывает ещё одну сеть спутникового интернета. Так, 5 июля 2026 года «Чанчжэн-8А» вывела из Вэньчана новую партию спутников Qianfan («Цяньфань»). Тогда группировка увеличилась до 238 аппаратов.