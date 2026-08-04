Китай вывел на орбиту 23-ю группу спутников сети GuoWang

Китай вывел на низкую околоземную орбиту очередную группу аппаратов национальной системы спутникового интернета GuoWang. Запуск состоялся 4 августа в 16:52 по пекинскому времени (11:52 по киевскому) с первой коммерческой стартовой площадки космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань, сообщает Xinhua.

Аппараты доставила ракета-носитель «Чанчжэн-8А» (Long March 8A, CZ-8A). На её борту находились девять спутников, а сама миссия стала 23-м развертыванием группировки GuoWang, отмечает China in Space. Все спутники вышли на расчетную орбиту, поэтому запуск был признан успешным.

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Для ракеты этот полёт стал первым после комплексной модернизации. Китайские специалисты полностью проверили обновлённые системы и подтвердили увеличение грузоподъёмности ракеты-носителя. Это должно позволить более эффективно проводить будущие массовые запуски спутниковых группировок.

Помимо проверки систем, во время полёта были опробованы несколько новых технологий. При этом инженеры оптимизировали подготовку к старту и заметно повысили общую эффективность предстартовых операций.

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Главным достижением миссии стало непосредственное выведение спутников на целевую орбиту — такой режим был применен впервые. Благодаря этому аппараты смогут приступить к работе значительно быстрее. Раньше им приходилось самостоятельно выходить на расчетную орбиту в течение нескольких месяцев после старта.

Long March 8A Y10 liftoff, August 4th 2026

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«Чанчжэн-8А» — двухступенчатая ракета с водородно-кислородной верхней ступенью. Её длина составляет 50,5 м, диаметр головного обтекателя — 5,2 м. Ракета-носитель способна доставить 9,8 т груза на низкую околоземную орбиту и 3,5 т — на геопереходную.

Спутники для этой миссии изготовила Китайская академия космических технологий. Аппараты, выводимые ракетами «Чанчжэн-8А» и «Чанчжэн-12», используют малую спутниковую платформу и весят около 695 кг каждый. Для более тяжёлой платформы, примерно на треть больше по размеру и массой до 1000 кг, используются ракеты-носители «Чанчжэн-5B» и «Чанчжэн-6А». Обе платформы маневрируют на орбите с помощью электрических двигателей и питаются от двух солнечных панелей.

После этого запуска на орбите находятся 186 аппаратов GuoWang — часть из них уже работает, остальные поднимаются на рабочие высоты. Согласно планам, в течение 2026 года на орбиту должны выйти 310 спутников, в 2027-м — 900, а начиная с 2028-го — по 3600 ежегодно. В 2030-х годах группировка может насчитывать до 13 000 рабочих аппаратов.

Сетью управляет государственная компания China Satellite Network Group. Она планирует предоставлять услуги доступа к интернету по всему миру, однако в настоящее время сосредоточивается прежде всего на покрытии территории самого Китая.

Развертывание GuoWang вписывается в более широкую космическую программу страны. Пекин развивает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для исследования Луны. При государственной поддержке китайские специалисты разрабатывают миссии к астероидам и Марсу. В то же время на околоземной орбите работает национальная космическая станция, открытая и для международного сотрудничества. В 2025 году страна осуществила 92 запуска, побив собственный рекорд.

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Группировка GuoWang пополняется регулярно. Так, 17 июня 2026 года ракета «Чанчжэн-12» доставила с того же космодрома 22-ю партию — тоже девять аппаратов. На тот момент сеть насчитывала 175 спутников.

Параллельно с GuoWang Китай развертывает ещё одну сеть спутникового интернета. Так, 5 июля 2026 года «Чанчжэн-8А» вывела из Вэньчана новую партию спутников Qianfan («Цяньфань»). Тогда группировка увеличилась до 238 аппаратов.