К концу 2028 года группировка Starlink Mobile будет насчитывать тысячи спутников

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Супутник Starlink Mobile
Фото: : SpaceX / Starlink

SpaceX планирует к концу 2028 года ввести в эксплуатацию «несколько тысяч» спутников Starlink Mobile. Об этом говорится в письме компании канадскому регулятору, пишет PCMag.

Таким образом, компания стремится создать орбитальную сеть 5G. В настоящее время группировка Starlink Mobile насчитывает около 650 спутников. Они позволяют передавать данные и обмениваться текстовыми сообщениями прямо на смартфонах там, где отсутствует наземное сотовое покрытие.

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Теперь SpaceX намерена модернизировать эту систему и вывести на орбиту группировку второго поколения. Она будет насчитывать до 15 000 спутников, если проект одобрит Федеральная комиссия по связи (FCC) США. Чтобы быстро развернуть его, SpaceX рассчитывает на сверхтяжелую ракету Starship. Эта ракета пока не вышла за пределы испытаний.

Несмотря на это, SpaceX ориентируется на сжатые сроки. Уже в III квартале 2027 года компания планирует запустить услуги по передаче данных. Голосовая связь должна появиться уже через несколько месяцев.

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«К концу 2028 года Starlink быстро модернизирует свою спутниковую группировку, запустив ещё несколько тысяч спутников, обеспечив непрерывное полное глобальное покрытие и став первым — и, скорее всего, единственным — поставщиком услуг прямой связи с устройствами, предлагающим полноценное покрытие в полярных регионах на высоких широтах», — говорится в письме SpaceX.

Новое поколение Starlink Mobile, по замыслу компании, должно обеспечить владельцам немодифицированных смартфонов скорость до 150 Мбит/с. Отчасти этого удастся добиться благодаря частотному ресурсу, который SpaceX приобрела у EchoStar. Впрочем, для полной совместимости производителям всё же придётся адаптировать компоненты устройств.

Над этим SpaceX уже работает совместно с производителями. Совместимыми должны стать смартфоны Apple, Samsung, Google и других брендов. В широкую продажу такие модели поступят в конце 2027 года.

Ориентир в 150 Мбит/с компания SpaceX объявила ещё в марте 2026 года на конференции Space Connect. Для сравнения: действующий сервис Starlink через T-Satellite от T-Mobile обеспечивает не более 4 Мбит/с на одного пользователя.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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