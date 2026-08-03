«Киевстар» может выделить магистральную оптоволоконную сеть в отдельный бизнес

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Київстар
Фото: Getty Images

Крупнейший украинский оператор связи «Киевстар» изучает возможность развития магистральной волоконно-оптической сети в качестве отдельного направления бизнеса. Об этом заявил генеральный директор и президент компании Александр Комаров во время презентации результатов группы за второй квартал 2026 года.

Оператор планирует монетизировать сеть как самостоятельную единицу. Для этого он рассматривает возможность разграничения уровней магистральной сети, сети передачи данных и сервисной сети. «У нас достаточно амбициозные стратегические планы, но мы будем действовать с учетом текущей ситуации», — подчеркнул Комаров.

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В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина», компания ищет способы оптимизировать инвестиции в новую инфраструктуру. В частности, она учитывает конкуренцию между основными игроками рынка.

«Киевстар» в настоящее время не вкладывает значительных средств в развитие оптоволоконной сети. По словам Комарова, оператор уже владеет одной из крупнейших сетей такого рода в Украине — более 50 тыс. км линий, включающих магистральные каналы и транспортную сеть.

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Вместо этого компания сосредоточилась на подготовке к внедрению 5G. Одним из ключевых элементов этой подготовки Комаров назвал прокладку оптоволокна к базовым станциям. «Мы уже достигли показателя около 50% по стране, а в некоторых городах он достигает 70%», — уточнил он.

Оператор развертывает тестовые сети пятого поколения в рамках пилотного проекта Министерства цифровой трансформации. 22 июля 2026 года «Киевстар» запустил крупнейшую такую зону в Киеве. Ранее оператор развернул аналогичные зоны во Львове, Бородянке и Харькове.

Новые подходы к построению сети «Киевстар» тестируются также совместно с партнерами. Так, 27 июля 2026 года Rakuten Symphony получила грант от японского Министерства экономики, торговли и промышленности. Эти средства пойдут на полевые испытания открытой архитектуры радиодоступа Open RAN. Технологию протестируют под Киевом в рамках программы замены устаревшего оборудования оператора.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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