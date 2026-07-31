Vodafone сообщил, что за первую неделю сетью 5G в Киеве воспользовались более 400 тысяч абонентов. По данным пресс-службы оператора, количество пользователей 5G по всей Украине уже превысило 1 миллион.

Наибольший объем 5G-трафика зафиксирован в Шевченковском районе столицы. Второе место занял Днепровский район, а тройку лидеров замыкает Соломенский район.

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Если же оценивать не суммарный трафик, а средний объем данных на одну базовую станцию, рейтинг районов выглядит иначе:

Предварительный просмотр — рейтинг районов 5G

Рейтинг активности 5G По среднему объёму трафика на одну базовую станцию 1 Голосеевский 2 Соломенский 3 Подольский 4 Днепровский 5 Шевченковский 6 Деснянский 7 Святошинский 8 Дарницкий 9 Печерский 10 Оболонский

Эти первые результаты свидетельствуют, что новая технология быстро входит в повседневную жизнь киевлян. Высокий спрос на 5G в столице не стал неожиданностью для оператора. По данным аналитиков Vodafone, около 40 % киевлян уже имеют смартфоны с поддержкой 5G. Благодаря этому жители города смогли быстро перейти на новую технологию сразу после запуска сети.

Vodafone начал открытое тестирование сети 5G в Киеве 22 июля 2026 года. В тот же день абоненты оператора получили возможность пользоваться связью пятого поколения в любом районе столицы.

Сеть 5G в Киеве работает на оборудовании европейского производителя Nokia. Vodafone продолжает внедрять новые технологии и модернизировать сеть в сотрудничестве с европейскими технологическими партнерами.

Чтобы воспользоваться 5G в Киеве, достаточно иметь SIM-карту и смартфон с поддержкой новой технологии. Трафик в сети 5G тарифицируется так же, как и трафик LTE/4G, в соответствии с действующим тарифным планом абонента. Подключать дополнительные услуги или менять тарифный план для этого не требуется.

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Если SIM-карта и смартфон поддерживают 5G, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, подключение происходит автоматически в зоне покрытия. Проверить готовность SIM-карты очень просто. Если она уже работает в сети 4G, то поддерживает и 5G. Для этого достаточно проверить отметку 4G/LTE на экране смартфона или набрать команду *222#.

Vodafone уже запускал открытое тестирование 5G во Львове, Бородянке и Харькове. Киев стал очередным этапом развития этого процесса в Украине, а в ближайшее время тестирование 5G запланировано также в Одессе.