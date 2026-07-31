«Укртелеком» по итогам первого полугодия 2026 года расширил оптическую сеть, доведя её протяжённость до более чем 95 тысяч километров. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Оператор продолжает заменять медные линии на современную оптику, ведь спрос на энергонезависимый интернет неуклонно растет. Это обеспечивает стабильную связь для Сил обороны, государственных органов, критически важной инфраструктуры, бизнеса и миллионов украинцев.

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Спрос на подключение остается высоким. По сравнению с первым полугодием 2025 года количество новых подключений среди частных пользователей выросло на 81 %. Среди малого и среднего бизнеса этот показатель вырос на 17 %. К концу первого полугодия 2026 года «Укртелеком» подключил к оптической сети 1 430 медицинских и 2 016 образовательных учреждений.

Рост абонентской базы отразился и на доходах компании. Поступления от услуг оптического интернета в первом полугодии 2026 года увеличились на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала системная работа команды компании «Укртелеком» над качеством обслуживания абонентов. По результатам опроса, уровень лояльности новых абонентов оптического интернета (NPS, Net Promoter Score) в первом полугодии 2026 года превысил 70%.

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Параллельно с расширением сети выросли и общие финансовые показатели компании. Общий доход компании «Укртелеком» по итогам первого полугодия 2026 года составил 2,78 млрд грн. Это на 12,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) за тот же период вырос на 50 % и превысил 810 млн грн. Маржа EBITDA при этом выросла до более чем 29 %.

«Укртелеком» также своевременно и в полном объеме выполняет обязательства перед государством. За первое полугодие 2026 года компания уплатила в бюджеты всех уровней почти 800 млн грн налогов и сборов. Кроме того, «Укртелеком» продолжает использовать недвижимость, освобождающуюся в результате модернизации сети. Доход от коммерческой аренды за шесть месяцев 2026 года превысил 320 млн грн. Это более чем на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Генеральный директор компании «Укртелеком» Юрий Курмаз отметил, что компания продолжает реализовывать стратегический выбор, сделанный ещё в начале полномасштабной войны. «Мы одновременно строим современные оптические сети, а также восстанавливаем и модернизируем инфраструктуру, поврежденную в результате боевых действий в прифронтовых регионах Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей и других областей Украины», — сказал он. Курмаз добавил, что компания продолжает масштабную модернизацию инфраструктуры по всей стране.

Об аналогичной динамике «Укртелеком» уже отчитался по итогам первого квартала 2026 года. Тогда выручка компании составила 1,36 млрд грн, что на 16,5 % превышает показатель первого квартала 2025 года. EBITDA за этот период достигла 252 млн грн при марже 18,5%. Кроме того, в первом квартале «Укртелеком» ввел скорость 1 Гбит/с для абонентов пассивной оптической сети (GPON) по всей стране.