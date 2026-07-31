SpaceX планирует приобрести частоты для запуска собственного мобильного оператора

Космическая компания SpaceX изучает возможность приобретения радиочастотного спектра у действующих операторов связи. Альтернативный вариант — участие в государственном аукционе по продаже частот. Цель одна — начать напрямую конкурировать с американскими телеком-операторами AT&T, Verizon и T-Mobile, пишет Semafor Business.

Компанию Илона Маска интересует прежде всего спектр, который хорошо работает в городах и густонаселённых районах. Именно там наземные операторы имеют наибольшее преимущество перед спутниковой связью.

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О подготовке к выходу на рынок традиционной телекоммуникации свидетельствуют и другие шаги SpaceX. По данным Wall Street Journal, президент компании Гвинн Шотвелл продемонстрировала инвесторам ранний прототип устройства для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Гаджет внешне похож на смартфон. Позже Маск опроверг информацию о разработке собственного ИИ-смартфона. Тогда же Шотвелл заявила о заинтересованности SpaceX в создании собственных наземных сетей. Поэтому нынешние планы относительно частот выглядят продолжением этой стратегии.

Компания делает основную ставку на развитие мобильного направления Starlink. По оценкам аналитиков, в 2026 году он должен достичь выручки в $15 млрд. Сама SpaceX еще во время презентации для инвесторов перед выходом на биржу оценила потенциальный объем этого рынка в $740 млрд. В то же время компания работает над технологиями, которые должны улучшить покрытие Starlink в лесистых районах и внутри зданий. Маск заявил, что рассматривает гибридную спутниково-наземную сеть как способ расширить сервис.

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Выход SpaceX на рынок частот означал бы конкуренцию с игроками, которые годами инвестировали в собственную спектральную базу. Так, AT&T, Verizon и T-Mobile за последнее десятилетие потратили 110 млрд долларов, чтобы получить контроль над большей частью низкочастотного спектра в США. Осенью 2025 года Маска спросили, готова ли SpaceX купить существующего оператора связи. Тот ответил, что не исключает такого сценария, хотя подобная сделка обошлась бы в сотни миллиардов долларов.

Источники Semafor отмечают, что планы SpaceX пока остаются неопределёнными, и компания может от них отказаться. Создание собственной сети требует значительных и стабильных капиталовложений — как в вышки, так и в частотный спектр. Это отвлекает финансирование от других направлений бизнеса, в частности от разработок в сфере ИИ.

Рынок частот в США ожидает нового крупного аукциона уже в июле 2027 года. Федеральная комиссия по связи США (FCC) готовит к продаже спектр верхнего C-диапазона (3,98–4,2 ГГц). Эти частоты используются как в спутниковых, так и в наземных системах. Если SpaceX примет участие в этих торгах, традиционным операторам, скорее всего, придётся ещё активнее привлекать заёмные средства. Сама же компания Маска может профинансировать участие за счёт выпуска новых акций. Один из вариантов — структурировать сделку по примеру покупки стартапа Cursor в июне 2026 года за $60 млрд, когда SpaceX полностью рассчиталась собственными акциями.

SpaceX уже использовала подобный способ финансирования. В сентябре 2025 года компания EchoStar продала SpaceX лицензии на частотные диапазоны AWS-4 и H-блок объемом 50 МГц за 17 млрд долларов. Половину этой суммы компания Маска оплатила собственными акциями.