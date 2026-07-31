Разработчики 6G хотят научить сеть «видеть» людей сквозь стены

Сети мобильной связи шестого поколения (6G) могут научиться не только передавать данные. Они также смогут фиксировать объекты сквозь стены и отслеживать жизненные показатели человека. Об этом сообщает GizChina.

В отличие от предыдущих стандартов связи, ориентированных исключительно на передачу данных, в стандарте 6G рассматривается возможность интеграции функций радиолокационного зондирования. Таким образом, сети нового поколения смогут объединить функции канала связи и датчика.

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Экспериментальные разработки показывают, что радиосигналы 6G потенциально способны фиксировать наличие объектов за физическими препятствиями, в частности за стенами. Согласно техническим описаниям, система может не только определять местонахождение человека, но и фиксировать микродвижения. Речь идет, например, о движении грудной клетки во время дыхания и сердечном ритме. При этом камеры или контактные датчики не требуются.

Подобные возможности ранее демонстрировались на экспериментальных установках на основе Wi-Fi. Одним из примеров такого подхода является разработка исследователей Римского университета Ла Сапиенца (Sapienza University of Rome) — ученые создали систему WhoFi, которая распознает и повторно идентифицирует людей по уникальному искажению сигнала Wi-Fi, создаваемому телом человека. На открытом наборе данных NTU-Fi точность распознавания достигает 95,5 процента.

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Разработчики 6G, однако, стремятся добиться значительно большей точности и радиуса действия. Новая технология рассчитана на одновременную обработку сигналов от множества устройств, что теоретически превращает сеть в гибридную систему связи и сенсорики.

В сфере здравоохранения такая функция могла бы позволить дистанционно отслеживать состояние пациентов без установки дополнительных датчиков. Для спасательных служб она могла бы облегчить поиск людей под завалами после стихийных бедствий. В «умных домах» и офисных решениях эту технологию рассматривают как инструмент для отслеживания перемещений и фиксации падений. Она также может повысить уровень автоматизации без использования видеонаблюдения.

В настоящее время проект находится на этапе активных исследований. Прежде чем 6G станет доступным для широкого использования, разработчикам необходимо решить несколько вопросов. Среди них — точность измерений в различных условиях, надежность работы и защита персональных данных.