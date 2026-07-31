На Netflix подали иск на 105 млн долларов за кражу фильма с Николасом Кейджем

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Netflix та суд
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

На Netflix подали иск на 105 млн долларов из-за кражи жесткого диска с копией фильма с Николасом Кейджем в главной роли. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Иск подали сценарист и продюсер Саймон Афрам и его компания Op-Fortitude. Речь идет о фильме «Fortitude» — шпионском триллере о Второй мировой войне, который ещё не вышел в прокат. Действие картины разворачивается в Лондоне и рассказывает о британских разведчиках, которые меняют ход войны. В главных ролях снялись Кейдж, Мэтью Гуд, Майкл Шин и Бен Кингсли. Режиссером картины выступил Саймон Уэст, известный по фильмам «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» и «Дочь генерала». К проекту также был причастен Мартин Скорсезе, однако он вышел из него из-за судебного иска.

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Жесткие диски с копией фильма исчезли из офиса Netflix в Лос-Анджелесе в июне 2026 года. Копия хранилась в незашифрованном виде. Именно это и послужило основанием для обвинений компании в ненадлежащей защите контента.

Ситуацию осложняет то, как диск вообще оказался в Netflix. Компания получила цифровую копию фильма в июне после того, как проявила интерес к его продвижению. Файл был отправлен для внутреннего просмотра. Продюсеры фильма при этом дали четкое указание удалить файлы сразу после просмотра.

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В Netflix отрицают ответственность за возможные финансовые потери. «Netflix опровергает любые утверждения о том, что компания подвергается риску потери средств из-за фильма, выпущенного без надлежащих мер защиты, соответствующих отраслевым стандартам. Хотя мы не владеем правами на фильм “Fortitude”, мы серьезно относимся к безопасности контента и приняли дополнительные меры для поддержки режиссера и его команды. Это включает проведение тщательного расследования и предложение отслеживать известные пиратские сайты на предмет несанкционированного распространения или продажи», — заявили представители компании.

Руководитель отдела закупок фильмов Netflix Шон Берни назвал эту кражу первым подобным случаем в истории компании. «Мы работаем над этим совместно с нашими службами безопасности, но безрезультатно. Наши группы по борьбе с пиратством находятся в состоянии повышенной готовности из-за утечки данных и будут следить за ситуацией», — заявил он.

Создатели фильма также обвиняют Netflix в том, что компания умалчивает о том, подавала ли она заявление в полицию. Кроме того, ей вменяют в вину отказ привлечь полицию Лос-Анджелеса уже после подачи иска. По словам истцов, под угрозой оказались и будущие продажи фильма. Международный прокат и кампания по получению наград на данный момент приостановлены.

О масштабах возможных убытков говорится и в самом тексте иска, с которым ознакомилось издание Page Six. «Ущерб, нанесенный истцам, огромен. Из-за ненадлежащего обращения с фильмом и последующего пренебрежительного отношения Netflix поставил под угрозу инвестиции истцов в размере более 45 млн долларов и значительную ценность самого фильма. Netflix также лишил фильм, его актёров и создателей возможности вывести свою работу на рынок и получить признание, которое, вероятно, принесла бы должным образом организованная мировая премьера», — говорится в иске.

Это не первый судебный спор, в который в этом году оказывается вовлечен Netflix. Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обвинил стриминговый сервис в незаконном сборе персональных данных пользователей, в том числе детей. Также речь шла об использовании механизмов, вызывающих зависимость от просмотра контента.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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