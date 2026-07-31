«Киевстар» потерял 600 тысяч абонентов, но увеличил прибыль на треть

Kyivstar Group Ltd. сегодня обнародовала финансовые и операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2026 года. На фоне стабильного роста бизнеса холдинг сразу повысил прогноз выручки и показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на весь 2026 год.

Kyivstar Group Ltd. — материнская компания ЧАО «Киевстар», крупнейшего оператора мобильной связи Украины, и входит в состав международной группы телекоммуникационных компаний VEON. В августе 2025 года компания первой среди украинских компаний вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq. А в июле 2026 года она открыла офис в нью-йоркском Рокфеллер-центре для работы с инвесторами и партнерами.

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Несмотря на рост финансовых показателей, общая абонентская база оператора сократилась. Во втором квартале 2026 года количество абонентов «Киевстар» уменьшилось на 2,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах это означает потерю 600 тысяч абонентов — с 22,4 млн до 21,8 млн. Зато те клиенты, которые остались с оператором, стали активнее пользоваться его услугами и приносить больше дохода.

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль «Киевстара» выросла на 36,1% в годовом исчислении (г/г) — до 7,102 млрд грн. Выручка компании за этот период увеличилась на 29,1%, до 28,96 млрд грн. Показатель EBITDA вырос на 24,5%, до 15,78 млрд грн.

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В разрезе второго квартала рост оказался ещё более стремительным. Общая выручка компании выросла на 19,3 % г/г, до 339 млн долл. США (14,9 млрд грн, +27,0 %). Показатель EBITDA увеличился на 13,7% г/г, до 188 млн долл. США (8,3 млрд грн, +21,1%). Рентабельность по EBITDA составила 55,4%. Чистая прибыль за квартал составила 77 млн долл. США, а прибыль на акцию (EPS) — 0,33 долл. США. Оба показателя учитывают неденежный убыток в размере 21,2 млн долл. США, связанный с изменением справедливой стоимости непогашенных варрантов.

Отдельно компания выделяет цифровую выручку — доход от сервисов, не относящихся к традиционным телекоммуникациям, в частности от такси, доставки, стриминга и медицинских платформ. Во втором квартале он вырос на 83,0% г/г, до 73,7 млн долл. США (3,3 млрд грн, +94,7%). Это уже 21,7% от общего дохода компании.

Свободный денежный поток для акционеров после уплаты арендной платы и лицензионных сборов вырос на 32,2 % г/г. За квартал он достиг 104 млн долл. США, а за первое полугодие — 191 млн долл. США. Капитальные инвестиции без учета лицензионных сборов составили 59 млн долл. США. Интенсивность капитальных затрат (capex) — доля капитальных затрат в доходе. Во втором квартале она составила 17,3%, а за последние 12 месяцев — 26,6%. Это на 3,3 процентных пункта (п.п.) меньше, чем 29,9% в первом квартале 2026 года. По состоянию на 30 июня 2026 года денежные средства, их эквиваленты и депозиты составили 364 млн долл. США (16,4 млрд грн).

На основании этих результатов «Киевстар» обновил прогноз на 2026 год. Компания теперь ожидает роста выручки в долларах на уровне 14–16% вместо прежних 11–14%, а EBITDA — на 9–12% вместо 7–10%. В гривне прогноз роста выручки повышен до 21–23%, а EBITDA — до 17–19%. Прогноз по интенсивности капитальных затрат (capex) остался неизменным — 21–24%, при условии среднего курса 44,5 грн за доллар США.

«Киевстар продолжает демонстрировать устойчивый и прибыльный рост, поэтому мы вновь повышаем наш прогноз на 2026 год. Основной телекоммуникационный бизнес остается надежной основой наших результатов, в то время как цифровая экосистема продолжает активно развиваться. Эти два направления все больше усиливают друг друга», — отметил генеральный директор Kyivstar Group Александр Комаров. По его словам, клиенты, которые пользуются несколькими сервисами компании одновременно, приносят больше дохода. Они дольше остаются с оператором и способствуют росту денежных потоков. «Цифровые бизнесы уже обеспечивают более пятой части нашего дохода — на семь процентных пунктов больше, чем год назад», — добавил он.

Во втором квартале доходы от телекоммуникационных услуг и инфраструктуры выросли на 8,8 % г/г. Они достигли 265 млн долл. США (11,7 млрд грн, +15,8 %). Рост обеспечили более высокий мобильный ARPU (средний доход на одного абонента) и увеличение объема потребления мобильного интернета. Также повлияли расширение абонентской базы фиксированного широкополосного доступа и консолидация активов в сфере возобновляемой энергетики. Мобильный ARPU вырос на 11,2% г/г, до 3,9 долл. США (172,7 грн, +18,3%).

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Несмотря на сокращение общей абонентской базы, количество пользователей нескольких услуг одновременно (multiplay) выросло на 23,6 % г/г, до 8,1 млн. Это составляет 39,9 % активной абонентской базы за последний месяц. Доходы от multiplay-сервисов увеличились на 47,4% г/г, до 139 млн долл. США (6,2 млрд грн, +56,9%). Они составили 41,1% общего дохода компании.

Среди цифровых сервисов компании наибольшую выручку демонстрирует сервис такси Uklon. Во втором квартале он получил 32,8 млн долл. США дохода — на 50,8% больше, чем годом ранее. Его EBITDA выросла на 35,5% г/г, до 12,5 млн долл. США. За квартал платформа обеспечила 43 млн поездок и 1,4 млн доставок.

«Киевстар» начнет консолидировать в своей отчетности сервис поиска и бронирования лекарств Tabletki с февраля 2026 года. За квартал платформа обеспечила валовой объем товарооборота (GMV) в размере 376 млн долл. США (16,6 млрд грн) по 44,9 млн заказов. Доход сервиса составил 7,8 млн долл. США. Доходы стримингового сервиса Kyivstar TV выросли более чем в пять раз г/г, до 13,9 млн долл. США (614 млн грн). Число пользователей увеличилось на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом (кв/кв), до 3,6 млн. Число платных пользователей медицинской платформы Helsi превысило 109 тыс. — против 57 тыс. в конце 2025 года.

Среди других событий квартала — расширение технологии Starlink Direct-to-Cell, которой уже пользуются более 6 млн абонентов «Киевстар». Помимо обмена сообщениями, сервис теперь поддерживает передачу данных в ряде приложений. Среди них — Google Maps, Viber и WhatsApp, доступные в местах без наземного покрытия сети.

Компания также приобрела шесть солнечных электростанций во Львовской области общей мощностью 105 МВт за 80,8 млн долл. США. Эта сделка почти в девять раз увеличила портфель возобновляемой генерации компании. Он позволит покрывать около 30 % прогнозируемых потребностей в электроэнергии и укрепит энергетическую устойчивость бизнеса.

Uklon продолжил развивать стратегию мультимодальной мобильности. Сервис запустил платформу электронной коммерции Uklon Store. Также заключил соглашение о приобретении оператора электросамокатов E-wings, который работает в 11 городах Украины. Кроме того, Uklon расширил сервис бронирования автобусных билетов Uklon Travel. Uklon также провел первое в Украине тестирование автономных транспортных средств в реальных условиях.

Параллельно «Киевстар» разрабатывает собственную крупную языковую модель (LLM) под названием «Сяйво». Ее версия с 4 млрд параметров перешла в стадию бета-тестирования и заняла первое место среди компактных украинских моделей в национальном рейтинге. Компания также подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Украины относительно создания дата-центра, готового к работе с технологиями искусственного интеллекта.

Еще один меморандум «Киевстар» подписал с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Стороны будут разрабатывать механизм, который позволит украинским инвесторам приобретать акции Kyivstar Group, торгуемые на Nasdaq, через привычные брокерские каналы. Эта инициатива соответствует стратегической цели «Киевстара» и материнской компании VEON. Цель — дать украинцам возможность инвестировать в Kyivstar Group на внутреннем рынке и участвовать в её дальнейшем росте.