В США запатентовали орбитальные модульные дата-центры с пассивным охлаждением

Компания Sophia Space совместно с Калифорнийским технологическим институтом (Caltech) получила патент на архитектуру масштабируемых модульных центров обработки данных для работы на орбите. Патентное ведомство США выдало документ 14 июля. Он охватывает вычислительные и накопительные модули, работающие на солнечной энергии.

Главная особенность разработки — пассивное охлаждение. Оно позволяет отказаться от насосов, трубопроводов и других традиционных жидкостных систем отвода тепла, которые обычно усложняют конструкцию космических аппаратов.

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Вместо единой системы охлаждения спутника авторы патента предлагают независимые модули TILE (Thermal Integrated LEO Edge, «тепловой интегрированный модуль для низкой околоземной орбиты»). Каждый такой модуль оснащён четырьмя процессорами и получает питание от солнечных элементов на освещённой стороне. Тепло же он отводит через противоположную поверхность, излучая его непосредственно в холодный вакуум космоса.

Модули соединяются между собой оптоволоконными линиями передачи данных, без общих линий питания или теплообмена. Разработчики считают, что именно такая независимость отдельных блоков упрощает масштабирование орбитальных вычислительных систем. Таким образом, новые модули можно добавлять, не перестраивая всю архитектуру.

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Эта технология возникла на основе проекта Space-based Solar Power Project, в рамках которого Калифорнийский технологический институт (Caltech) исследовал методы сбора солнечной энергии в космосе. Основатель Sophia Space Леон Алкалай (Leon Alkalai) отметил, что идея орбитальных дата-центров приобрела новое значение. Причина — резкий рост спроса на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта. По его словам, размещение вычислительных систем в космосе позволяет использовать практически неограниченную солнечную энергию и избежать ограничений наземных электросетей. Главным же инженерным вызовом, по мнению основателя, остается эффективное охлаждение оборудования.

Первое испытание TILE на орбите Sophia Space планирует провести в 2027 году на спутниковой платформе Apex Nova. Продажу модулей компания рассчитывает начать годом позже, в 2028-м, а испытания полноценной группировки из четырёх-шести аппаратов запланированы на 2029–2030 годы.

Компанию Sophia Space основал в 2023 году бывший технический директор Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). С тех пор компания привлекла $22 млн инвестиций. Caltech, со своей стороны, продолжит совместные с Sophia Space исследования легких развертываемых конструкций и систем терморегулирования для будущих орбитальных центров обработки данных.