SpaceX хочет помешать Eutelsat запустить более 500 спутников

SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) жалобу на дискриминацию американских операторов. Компания просит регулятора учесть политику европейских властей при рассмотрении заявки Eutelsat на развертывание группы из 528 спутников. Об этом пишет PCMag.

Конфликт начался с решения Европейского союза (ЕС) выделять частотный диапазон спутниковой связи в первую очередь европейским компаниям. В мае Европейская комиссия утвердила норму, согласно которой не менее двух третей мобильного спутникового диапазона 2 ГГц получат местные операторы. SpaceX уже предупреждала, что такое решение может ухудшить качество прямой связи Starlink со смартфонами. Теперь компания Илона Маска пошла дальше и обратилась в FCC с формальной жалобой.

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В документе SpaceX прямо упоминает Eutelsat — европейского оператора, обеспечивающего широкополосный доступ преимущественно государственным ведомствам и бизнесу. В настоящее время эта компания подала в FCC заявку на развертывание новой группы из 528 спутников, которая будет обслуживать абонентов, в частности в США. Именно эту заявку SpaceX и пытается поставить под сомнение.

В письме говорится, что страны происхождения таких операторов входят в число администраций, проводящих дискриминационную политику в отношении американских компаний. Это наносит ущерб даже собственным гражданам этих стран. Поэтому, по мнению SpaceX, FCC должна рассматривать подобные заявки на доступ к рынку с учетом будущего вопроса о взаимности. Условия доступа, настаивает компания, должны применяться одинаково ко всем участникам рынка.

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Eutelsat решила отреагировать заранее, ещё до возможного введения санкций со стороны регулятора. В своём обращении к FCC компания заявила, что не поддерживает дискриминацию иностранных операторов по признаку страны происхождения. Вместо этого, подчеркнула Eutelsat, она выступает за юрисдикции, способствующие развитию справедливых, прозрачных и открытых рынков. При этом компания назвала США одним из ключевых рынков для себя, поскольку обслуживает, в частности, американское правительство. Eutelsat добавила, что продолжает инвестировать значительные средства в спутники и наземную инфраструктуру для американских клиентов и в то же время ожидает дальнейшего расширения спектра услуг в США по мере развертывания новых сетей.