Легендарный плеер Winamp совместно с Deezer запустит сервис музыкальной подписки

Легендарный бренд музыкальных плееров Winamp, зародившийся ещё на рубеже 1990-х и 2000-х годов, возвращается на рынок цифровой музыки. Компания объявила о партнерстве с французским музыкальным сервисом Deezer. Последний обеспечит технологическую основу для нового премиального стримингового сервиса Winamp по подписке.

Согласно условиям соглашения, Winamp будет использовать технологию Deezer по модели white-label и получит доступ к глобальному каталогу лицензионной музыки. При этом бренд Winamp сохранит свою самобытность и фирменный пользовательский опыт — речь идет о технологической инфраструктуре, а не о замене бренда.

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Запуск обновленного приложения под названием Winamp Player запланирован на 2027 год. В компании заявляют, что продукт призван переосмыслить концепцию музыкального плеера в эпоху стриминга. Речь идет о решении, которое объединит премиальный стриминговый сервис с локальными музыкальными библиотеками пользователей в едином приложении. Среди дополнительных источников аудио — интернет-радиостанции, подкасты и облачные коллекции.

По словам представителей Winamp, новый сервис по подписке предложит принципиально иной опыт по сравнению с традиционными цифровыми стриминговыми платформами. На данный момент компания не раскрывает подробностей о конкретных функциях, однако делает акцент на персонализации. В частности, речь идет о настраиваемом интерфейсе, социальных возможностях и новых инструментах для поиска, организации и прослушивания музыки.

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Рынок музыкального стриминга уже поделен между крупными игроками, среди которых Spotify, Apple Music и YouTube Music. Поэтому появление еще одного платного сервиса может показаться рискованным шагом. Впрочем, в компании приводят аргумент в пользу своей стратегии. Бесплатной настольной версией плеера в настоящее время активно пользуются более 40 млн человек, а значит, потенциальная аудитория для нового продукта уже существует.

Объявление о партнерстве также вписывается в более широкую тенденцию возрождения интереса к технике прошлых десятилетий. Пользователи всё чаще обращаются к ностальгическим форматам прослушивания музыки. Растёт спрос на кассеты, отдельные MP3-плееры и даже классические модели iPod.

История Winamp началась в 1997 году, когда бывшие студенты Университета Юты Джастин Франкель и Дмитрий Болдырев разработали и запустили этот плеер. В конце 1990-х и в начале 2000-х годов Winamp стал одним из самых популярных инструментов для воспроизведения файлов формата MP3 на компьютерах. Однако в 2013 году американская корпорация AOL приняла решение закрыть медиаплеер, который к тому моменту уже утратил значительную часть своей прежней популярности.

Однако на этом история бренда не закончилась — через десять лет его удалось возродить. Напомним, в марте 2023 года компания Llama Group, ранее называвшаяся Radionomy Group, анонсировала перезапуск Winamp в качестве стримингового сервиса с подпиской для музыкантов. Тогда сервис стал доступен для музыкантов с 15 марта 2023 года, а для всех пользователей — месяцем позже, с 15 апреля.