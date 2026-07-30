Kyivstar Group открыла офис в Нью-Йорке для работы с инвесторами и партнерами

Новости
Київстар
Фото: Getty Images

Kyivstar Group Ltd, материнская компания ЧАО «Киевстар» и часть группы VEON, объявила об открытии собственного офиса в Нью-Йорке. Он расположен в Рокфеллер-центре по адресу 1270 Avenue of the Americas.

Новый офис не будет выполнять коммерческих, контрактных или операционных функций. Вместо этого он будет отвечать за взаимодействие с инвесторами и корпоративные коммуникации компании. Таким образом Kyivstar Group укрепляет своё присутствие в США. Компания получает площадку для прямого диалога с американским инвестиционным сообществом и отраслевыми партнёрами. В то же время это расширяет возможности для представления украинского бизнеса и его инвестиционного потенциала на международном уровне.

- Реклама -

Этот шаг является продолжением международного развития компании, начавшегося в августе 2025 года. Тогда Kyivstar Group первой среди украинских компаний вышла на биржу Nasdaq — именно с этого и начался нынешний этап экспансии.

Kyivstar Group відкрила офіс у Нью-Йорку

«Открытие нашего офиса в Нью-Йорке является важной вехой на пути международного развития Kyivstar Group, — отметил президент “Киевстар” и Kyivstar Group Александр Комаров. — Как компания, акции которой торгуются на Nasdaq, мы стремимся развивать международную деятельность, оставаясь при этом прочно связанными с Украиной». По его словам, постоянное присутствие в одном из ключевых финансовых центров мира поможет компании укреплять отношения с инвесторами и международными партнерами. Это позволит расширять сотрудничество и доносить до мирового бизнес-сообщества историю Украины как государства с инновационным и долгосрочным потенциалом развития.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Этим летом «Киевстар» отмечает первую годовщину листинга на Nasdaq. За прошедший с тех пор год компания расширила портфель цифровых продуктов и реализовала ряд стратегических инициатив. Так, она развивала сервисы цифрового здравоохранения и платформу Uklon. В то же время компания внедряла новые решения в сфере связи, в числе которых Starlink Direct to Cell.

Символично, что офис открылся за два дня до объявления финансовых результатов Kyivstar Group за второй квартал 2026 года. Презентация этих результатов впервые состоится офлайн именно в Нью-Йорке. Кроме того, новый офис станет нью-йоркской базой для инициативы «Invest In Ukraine NOW!». VEON и «Киевстар» запустили её в августе 2025 года.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Разработчики 6G хотят научить сеть «видеть» людей сквозь стены

Разработчики рассматривают возможность использования радиолокации в сетях 6G — сигнал сможет «видеть» людей сквозь стены, отслеживать дыхание и сердцебиение, а также искать пострадавших под завалами.
Новости

SpaceX планирует приобрести частоты для запуска собственного мобильного оператора

SpaceX изучает возможность приобрести частотный спектр у операторов связи или принять участие в аукционе FCC. Цель — начать конкурировать с AT&T, Verizon и T-Mobile.
Новости

АМКУ оштрафовал «Киевстар» на 17,5 млн грн за вводящую в заблуждение рекламу о скорости мобильного интернета

АМКУ оштрафовал «Киевстар» на 17,5 млн грн за рекламу, в которой утверждалось, что компания лидирует по скорости мобильного интернета. Оператор не согласился с решением и обратится в суд.
Новости

Google выпустила генератор музыки Lyria 3.5 с редактированием фрагментов трека

Google выпустила Lyria 3.5 — модель для создания музыки с более насыщенным звучанием, реалистичным вокалом и возможностью редактирования фрагментов трека.
Новости

SpaceX хочет помешать Eutelsat запустить более 500 спутников

SpaceX подала жалобу в FCC на дискриминацию США со стороны ЕС, потребовав более тщательно рассмотреть заявку Eutelsat на запуск 528 спутников. Eutelsat опровергает эти обвинения.