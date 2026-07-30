Kyivstar Group Ltd, материнская компания ЧАО «Киевстар» и часть группы VEON, объявила об открытии собственного офиса в Нью-Йорке. Он расположен в Рокфеллер-центре по адресу 1270 Avenue of the Americas.

Новый офис не будет выполнять коммерческих, контрактных или операционных функций. Вместо этого он будет отвечать за взаимодействие с инвесторами и корпоративные коммуникации компании. Таким образом Kyivstar Group укрепляет своё присутствие в США. Компания получает площадку для прямого диалога с американским инвестиционным сообществом и отраслевыми партнёрами. В то же время это расширяет возможности для представления украинского бизнеса и его инвестиционного потенциала на международном уровне.

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Этот шаг является продолжением международного развития компании, начавшегося в августе 2025 года. Тогда Kyivstar Group первой среди украинских компаний вышла на биржу Nasdaq — именно с этого и начался нынешний этап экспансии.

«Открытие нашего офиса в Нью-Йорке является важной вехой на пути международного развития Kyivstar Group, — отметил президент “Киевстар” и Kyivstar Group Александр Комаров. — Как компания, акции которой торгуются на Nasdaq, мы стремимся развивать международную деятельность, оставаясь при этом прочно связанными с Украиной». По его словам, постоянное присутствие в одном из ключевых финансовых центров мира поможет компании укреплять отношения с инвесторами и международными партнерами. Это позволит расширять сотрудничество и доносить до мирового бизнес-сообщества историю Украины как государства с инновационным и долгосрочным потенциалом развития.

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Этим летом «Киевстар» отмечает первую годовщину листинга на Nasdaq. За прошедший с тех пор год компания расширила портфель цифровых продуктов и реализовала ряд стратегических инициатив. Так, она развивала сервисы цифрового здравоохранения и платформу Uklon. В то же время компания внедряла новые решения в сфере связи, в числе которых Starlink Direct to Cell.

Символично, что офис открылся за два дня до объявления финансовых результатов Kyivstar Group за второй квартал 2026 года. Презентация этих результатов впервые состоится офлайн именно в Нью-Йорке. Кроме того, новый офис станет нью-йоркской базой для инициативы «Invest In Ukraine NOW!». VEON и «Киевстар» запустили её в августе 2025 года.