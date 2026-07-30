Китайский стартап привлек $14,8 млн на группировку спутников для наблюдения за околоземной орбитой

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Художнє зображення об’єктів на низькій навколоземній та геостаціонарній орбітах
Фото: ESA

Пекинская компания Xingchen Daohe (Stars Harmony) привлекла около 100 млн юаней ($14,8 млн) на разработку спутниковой группировки Guanlan. Система создается для непрерывного наблюдения за объектами на околоземной орбите, сообщает SpaceNews.

Компания направит средства на разработку спутников, развертывание группировки и расширение команды. По словам Синчэнь Даохэ, система «Гуаньлань» будет использоваться для предотвращения столкновений спутников, оптимизации орбит и управления космическим движением. Система создается в интересах как гражданских, так и военных операторов.

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Эта инвестиция вписывается в более широкую тенденцию — китайский коммерческий сектор космической ситуационной осведомленности (SSA) стремительно растет. Так, в 2025–2026 годах сразу несколько компаний объявили о создании собственных группировок для наблюдения за орбитальным пространством. В частности, Geovis Insighter Technology планирует развернуть сеть из 156 спутников, а Kaiyun United — из 108 аппаратов. В свою очередь, Qingbo Kongtian разрабатывает программное обеспечение для каталогизации космического мусора и предотвращения столкновений. Компания Aotian Technology уже опередила конкурентов на практике. 24 июля она вывела на орбиту спутник Gande-1 — первый в Китае коммерческий аппарат, специально предназначенный для мониторинга космического мусора.

Развитие этого направления соответствует государственной стратегии Китая. Согласно данным исследования Китайского института аэрокосмических исследований (CASI), Пекин намерен к 2028 году отказаться от широко распространенного формата орбитальных данных TLE (Two-Line Element) и перейти на собственный. Такой шаг должен снизить зависимость китайской космической отрасли от американских источников информации о спутниках.

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При этом космическая ситуационная осведомленность — не единственный приоритет китайской космической программы на ближайшие годы. Это направление вошло в 15-й пятилетний план Китая на 2026–2030 годы как один из ключевых элементов развития коммерческой космической отрасли. Среди других приоритетов плана — космические вычисления, многоразовые ракеты-носители и технологии группового полёта спутников.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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