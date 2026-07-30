Google выпустила генератор музыки Lyria 3.5 с редактированием фрагментов трека

29 июля Google представила новую версию своей модели искусственного интеллекта (ИИ) для генерации музыки — Lyria 3.5. Модель уже доступна на платформе Google Flow Music.

По сравнению с предыдущей версией Lyria 3.5 создает более насыщенные и сложные мелодические структуры, которые звучат более естественно. Кроме того, модель лучше понимает заданные подсказки и музыкальную структуру композиции, благодаря чему генерирует тексты песен более высокого качества. Вокал, в свою очередь, стал более реалистичным — по словам Google, пение звучит эмоциональнее, а произношение слов — четче.

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Помимо качества звучания, разработчики расширили инструменты творческого контроля. Так, пользователи получили более простое управление темпом и продолжительностью композиций, а также возможность отдельно настраивать громкость и звучание вокала, ударных, баса и других инструментов.

Ключевое нововведение — функция Selective Section Painting. Она позволяет редактировать отдельные части уже сгенерированного трека, например куплет или припев, без необходимости создавать композицию заново. Кроме того, эта функция позволяет превратить короткую мелодическую заготовку в полноценную песню. Продолжительность сгенерированных треков составляет от 30 секунд до 3 минут.

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Таким образом, Lyria 3.5 превращает сервис из генератора музыки в полноценный музыкальный редактор, позволяющий точно дорабатывать отдельные элементы композиции. Раньше неудовлетворительный результат можно было лишь полностью перегенерировать.

Опробовать новую модель можно уже сегодня на сайте Google Flow Music. Компания также опубликовала пример песни, созданной с помощью Lyria 3.5:

Introducing Lyria 3.5 now available in Google Flow Music

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