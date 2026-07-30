FCC готовит аукцион C-диапазона на сумму 69,6 млрд долларов; наибольшую выплату получит SES

Федеральная комиссия по связи США (FCC) оценила предстоящий аукцион на верхний C-диапазону в 40,8–69,6 млрд долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

Речь идет о полосе частот, которой в настоящее время пользуются спутниковые операторы, а после аукциона она перейдет к операторам мобильной связи. За освобождение спектра компании получат компенсацию на общую сумму более 6 млрд долларов. Наибольшую выплату получит люксембургская компания SES — около 5,6 млрд долларов. Условие одно — уложиться в установленные сроки: 2030 и 2031 годы. Французская Eutelsat получит 504 млн долларов, а канадская Telesat — 189 млн долларов.

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Компенсации покрывают лишь часть расходов отрасли. Операторам придётся перенести действующие сервисы на оставшиеся 40 МГц верхнего C-диапазона или в другие полосы, в частности в Ku-диапазон. По оценке FCC, эти работы обойдутся в 4–5 млрд долларов. При этом победители аукциона должны полностью оплатить перенос, даже если реальные расходы превысят заявленную сумму. До 5 ноября спутниковые операторы должны подать регулятору планы освобождения частот.

SES уже ранее оценивала свои расходы на освобождение 160 МГц спектра примерно в 3,6 млрд долларов. В эту сумму входит резерв в размере 150 млн долларов. Компания ведет переговоры о создании и запуске новых аппаратов. Их изготовление, запуски, страхование и наземную инфраструктуру SES оценивает примерно в 2,62 млрд долларов. В связи с этим компания подала заявку на разрешение эксплуатировать семь новых спутников. В состав группировки должны войти пять гибридных аппаратов Ku-диапазона с поддержкой C-диапазона на линии связи со спутником и два резервных аппарата на орбите.

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Eutelsat и Telesat пока не определились, нужно ли им заказывать новые спутники для выполнения обязательств по освобождению спектра. Показателен опыт предыдущего перераспределения C-диапазона после аукциона 2020 года, который принес более 80 млрд долларов. Тогда SES и приобретенная впоследствии компания Intelsat заказали 13 геостационарных спутников. Eutelsat и Telesat, напротив, справились с обязательствами без расширения группировок.

В то же время FCC работает над другой инициативой, касающейся распределения частот. Так, 6 августа регулятор рассмотрит инициативу, которая позволит устройствам нелицензируемого диапазона Part 15 — тем самым, которые работают на частотах Wi-Fi и Bluetooth — напрямую обмениваться данными со спутниками.